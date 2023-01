'Me han dicho que no', confiesa La decepción y tristeza de Cristina Pedroche tras ser rechazada en un casting para un nuevo programa La presentadora, que está embarazada de su primer hijo, cuenta cómo se siente después de no haber sido elegida

No cabe duda que Cristina Pedroche está en un gran momento tanto a nivel personal como profesional, pero sus aspiraciones en el terreno laboral no terminan de colmarse por completo. Así lo ha confesado ella misma públicamente tras relatar que "hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no", decía con pesar y una gran sinceridad en su perfil público a sus millones de seguidores.

La presentadora no ha ocultado su decepción tras ser rechazada en la prueba que hizo para conducir un nuevo programa, y así lo reconocía: "Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí", ha dicho sobre las esperanzas que tenía en ser escogida. "Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto", añade sobre lo contenta que salió de la prueba en cuestión.

"¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento", confiesa con enorme franqueza sobre su frustración. "Pero, lógicamente, esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida", apostilla. Pese a ello, la colaboradora de Zapeando no se desanima y mira al futuro con optimismo: "Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto", expresa. "Mínimo un año más podré esperar jajaja", agrega entre risas.

Para terminar, cuenta que "mientras tanto voy a trabajar en mis restaurantes y hoy me voy a ir al concierto de Camela con mi familia a bailar todo lo que pueda ¡Seguimos!", remataba sobre los planes más inmediatos que tenía este viernes por la noche, como era el ir a ver en vivo a su grupo musical favorito acompañada por su gente. Aunque Cristina no ha entrado en detalles sobre el formato que le hubiera gustado conducir, hay quien cree que se trata de la vuelta del popular concurso Password.

Atresmedia anunció hace unos meses que preparaba el regreso del formato que en su día emitió Cuatro, y que en esta nueva etapa podría volver a tener a Luján Argüelles como maestra de ceremonias. Sea como fuere, Pedroche no va a cejar en su empeño de intentar acometer nuevas aventuras en la pequeña pantalla, como ha hecho siempre desde que debutara allá por el 2010. "No quiero ser solo la de las campanadas, sino más cosas", llegó a decir hace un tiempo nuestra protagonista. "Estaría trabajando todos los días en un prime time y, si no me dan programas, me los voy a inventar yo", añadía con humor.

Precisamente, Cristina viene de arrasar un año más en la retransmisión de las uvas que tuvo lugar hace apenas dos semanas, donde volvió a deslumbrar con su look en la que era una Nochevieja diferente y muy especial. La presentadora de espacios como Love Story, Top 50, Dentro de y Tú sí que sí anunciaba solo un día antes de esa fecha que está embarazada de su primer hijo, una gran noticia que le ha llenado de felicidad junto a su marido, el chef David Muñoz.

