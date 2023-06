El vídeo viral de Cristina Pedroche recreando su propio baile un año después y embarazada

Loading the player...

Si hay algo que a Cristina Pedroche le apasiona es bailar. Ha acostumbrado a sus seguidores a compartir con ellos regularmente coreografías, en muchas ocasiones de las canciones de moda, y no pierde esa costumbre por nada del mundo, ni siquiera en la recta final de su embarazo. La presentadora ha publicado una grabación en la que aparece replicando el mismo baile que hizo hace un año, pero presumiendo de tripita. "Mismo baile con un año de diferencia. ¿Veis algún cambio? Sin duda, ahora estoy mil veces mejor, sobre todo más feliz y eso que pensaba que no se podía más", ha comentado junto al vídeo, que se ha hecho viral. Dale al play y no te lo pierdas.

