Cristina Pedroche, a punto de cogerse la baja, se pronuncia sobre su inminente parto: 'Si acaba en cesárea no será una decepción'

Cristina Pedroche está a punto de convertirse en madre por primera vez. La presentadora, de 34 años, ya tiene todo previsto para la llegada de la niña, como la sillita del coche, el carro y la cuna de colecho, pero lo más importante es que ella se siente totalmente lista para conocer a su hija. "Tengo muchísimo amor, muchísimas ganas de verle la carita, estoy preparada con mucha paciencia, ya tengo calostro en el pecho para alimentarla. Al final mi bebé solo me necesita a mí", ha dicho en una rueda de preguntas con sus seguidores.

La colaboradora de Zapeando también les ha contado cómo se enfrenta al parto, un momento para el que se lleva preparando desde que conoció que estaba embarazada. "No me da miedo el parto porque siento que voy preparada, sé lo que es, sé todo lo que puede ocurrir y sé todas las opciones que tengo. Me siento muy arropada por mi ginecóloga y mi matrona y también por las chicas de Parto Positivo que de verdad me han dado una tranquilidad increíble. Antes de leer su libro y hacer su curso de hipnoparto claro que tenía miedo, dudaba si sería capaz, pero ahora tengo ganas. Ganas de que llegue ese día y de conocer a mi beba", ha asegurado.

Esta respuesta no ha dejado indiferente a sus seguidores y Cristina se ha visto obligada a matizar sus palabras. "Cuando digo que sé lo que es el parto, que ya me están criticando, qué pereza tener que puntualizar todo, es que hace nueve meses no tenía ni idea de lo que era un parto, ni de sus fases, ni de las hormonas que segregamos durante el proceso, ni de las herramientas que hay para gestionar el dolor, ni de todas las opciones que me puedo encontrar", ha comenzado diciendo. "Lógicamente no sé lo que es sentir el parto, pero me muero de ganas, y sé que pase lo que pase estaré contenta porque tengo toda la información y si acaba en cesárea no será una decepción, como muchos me estáis diciendo. El tipo de parto no te hace mejor o peor madre/mujer", ha añadido.

La presentadora se despide de los espectadores esta semana. El miércoles será su último día en Zapeando y ya se quedará tranquilamente en casa esperando el nacimiento de la niña. Su deseo es tener un parto lo más natural posible, pero sabe que no tiene el control absoluto de la situación. "El parto no es una cosa que pueda elegir yo sola, lógicamente yo quiero todo cuanto más natural mejor, pero el parto es cosa de dos. Por mucho que yo quiera natural si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así", ha compartido con sinceridad.

Cuando le han preguntado si quería dar a luz con epidural o sin epidural, Cristina ha asegurado que ella antes pensaba que solo había parto sin epidural, parto vaginal con epidural o cesárea, pero ahora sabe que "un parto no es algo tan simple" y que las embarazadas tienen muchos recursos para enfrentarse a este momento. "En el curso de hipnoparto te enseñan a construirte tu propia escalera de recursos tanto no farmacológicos como farmacológicos. Yo tengo mi propia escalera y no tiene que ser igual que la escalera de otra madre que vaya a dar a luz el mismo día, y eso no me hará mejor que a ella ni a ella mejor que a mí. Es importante que hagas tu plan de parto, mejor dicho, preferencias de parto, pero que estés abierta a lo que vaya sucediendo y, sobre todo, a como te vas sintiendo", ha explicado.

Por último, ha dicho: "Sé que cuento con herramientas para sentirme dueña de mi experiencia, sea cual sea. Y vengo a acompañar a mi hija a nacer. Ojalá llegue un día en el que no tengamos esta necesidad de casticar las decisiones, sean cuales sean, o la vivencia de una mujer en esta etapa tan transcendental".