Cristina Pedroche explica cómo va a ser su 'hipnoparto': 'No voy a tener contracciones'

Cristina Pedroche está en uno de los momentos más emocionantes de su vida. Y es que, la cuenta atrás para que nazca su primer bebé ya ha comenzado. La presentadora madrileña está viviendo los últimos meses de embarazo antes de convertirse en mamá, junto a su marido David Muñoz. Tal y como ella ha indicado, se encuentra en la semana treinta y tres, prácticamente en la recta final puesto que se suele dar a luz entre la treinta y siete y la cuarenta y dos, por lo que la pequeña llegará en los próximos meses de junio o julio. Por el momento, se desconoce el nombre que le pondrán a la niña, pero lo que sí se sabe es la forma en la que va a nacer.

Ha sido la propia Cristina Pedroche la que ha querido desvelar lo que va a utilizar en el momento del parto: el 'hipnoparto'. Esta es una técnica poco común y que ha generado controversia entre sus seguidores más fieles. Según ha contado la colaboradora de Zapeando, el 'hipnoparto consiste "en tener toda la información, controlar tu respiración para poder tomar tú las decisiones e intentar llegar como al planeta parto que le llaman, el planeta en el que tú estás concentrada solo para que nazca tu bebé (es decir, hacer mucha meditación)", declaraba a la agencia de prensa Gtres, añadiendo que estaba haciendo un curso de este método tan novedoso y que nada tiene que ver con la hipnosis.

A estas palabras de Pedroche hay que sumarle lo que ya dijo en su día acerca de lo positivo que tiene esta técnica: "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", comentó en Zapeando esta semana.

No obstante, Cristina ha recalcado que, al final, un parto también depende de que el bebé "esté bien" y no solo de ella. "De cómo quiera nacer, si para un lado o para otro, que esté para arriba, que esté de nalgas, que esté bien... Iremos viendo", señalaba. Para ella, lo más importante es dar a luz bajo el respeto de lo que la propia Cristina quiera. "Tener la información para no sentir que nadie está tomando decisiones por mí, que sea un parto respetado y que sea un parto en el que la única voz que se escuche sea la mía", sentenciaba la presentadora.

Cuando nazca el bebé, la presentadora ya tiene pensado a qué marcas de ropa va a acudir, aunque ha asegurado que aún no ha comprado nada: "Un bebé solo necesita el amor de sus padres, mi pecho y pañales, así como la sillita para sacarla del hospital. No me preocupa en exceso tener la trona o bañera", se sinceraba, añadiendo también que el chef le estaba ayudando muchísimo en este periodo lleno de emociones. Por el momento, Cristina Pedroche y David Muñoz están más felices que nunca a la espera de que la nueva personita llegue a sus vidas.