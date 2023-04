Viajes, rutinas beauty, yoga... Así está viviendo el embarazo Cristina Pedroche

Tres meses han pasado desde que Cristina Pedroche y David Muñoz anunciaran que se convertirían en padres en los próximos meses, una gran noticia que la televisiva definió entonces como "el viaje más apasionante que vamos a vivir", su regalo más íntimo y personal. Desde entonces, la presentadora madrileña ha hecho partícipe a su comunidad de tres millones de fans del punto de inflexión que este embarazo está suponiendo en su realidad. Una realidad que inevitablemente ha cambiado su cuerpo y su mente, pero que no le ha frenado a la hora de mantenerse activa y continuar con sus diferentes compromisos profesionales y vitales.

Si bien en los últimos días la comunicadora ha confesado que se siente especialmente cansada y que el tamaño de su vientre no hace más que crecer a pasos agigantados, del mismo modo que sus tobillos, hasta la fecha, su estado de buena esperanza no ha sido un impedimento para afrontar sus rutinas. Desde que comunicó que estaba encinta a finales de 2022, la hemos visto dando las campanadas, donde ya mostró sus incipientes curvas premamá, ultimando preparativos para la apertura del restaurante StreetXO Madrid e incluso afrontando con optimismo la negativa que recibió para un proyecto que le hacía especial ilusión por considerarlo perfecto para ella: "Mientras tanto, voy a trabajar en mis restaurantes y hoy me voy al concierto de Camela con familia a bailar todo lo que pueda. ¡Seguimos!", revelaba a mediados de enero, evidenciando que seguía tan activa como de costumbre.

Sin perder su característica sonrisa, Cristina ya comentó a finales de ese mes que trataba de aparentar que tenía energía aunque, en realidad, "solo quiero estar durmiendo". Venciendo esas ganas de quedarse postrada en la cama gracias, en buena parte, al cariño de toda su gente, siguió con su día a día y se atrevió a abrir su corazón para hablar de los miedos que le han acompañado desde que comenzó el "proceso personal tan grande" que está viviendo. "No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", reflexionó entonces. Pero demostró que no hay quien frene su vitalidad y decidió dedicarse unos días de descanso, amor, cuidados y deliciosa comida. Lo hizo junto a su marido, con quien hizo las maletas y puso rumbo a Dubái, donde aprovechó para bañarse en las aguas cristalinas del Golfo Pérsico: "A veces necesitas alejarte para encontrarte", reflexionó.

Ese viaje a los Emiratos Árabes recargó de energías a la presentadora, que ya calentaba motores para el inicio de su nuevo reto profesional: comenzó las grabaciones de Password, programa para el que fue elegida para ponerse al frente de la nueva edición. Ese reto laboral, que para Cristina es mucho más que eso, le ha dado grandes momentos que pronto veremos en la pequeña pantalla.

Los periplos de la colaboradora continuaron y Viena fue su siguiente destino, al que semanas después se unió el norte de España, concretamente el País Vasco, donde disfrutó de la naturaleza y la oferta gastronómica arropada por David y su amigo Pablo Sobrino. Tampoco falló a su cita con las míticas Fallas de Valencia, "un sueño" que también vivió de cerca, de igual modo que la época de Carnaval, cuando se disfrazó de Avatar para aparecer en Zapeando e incluso se atrevió con una intensa coreografía antes de salir a plató.

Ahora, estando "más rellena de amor", como a Cristina le gusta decir, la futura mamá ha vuelto a la televisión en directo. Lo ha hecho visiblemente contenta y en su 25 semana de embarazo, cuando ya va sintiendo a la niña que viene en camino "poco a poco": "Os sorprende mucho ver la tripa, pero ya os dije que estaba creciendo muy rápido", ha comentado ella, que sigue luciendo espectaculares outfits para cada una de sus citas y no se baja de los tacones cuando la ocasión lo requiere.

En cuanto a sus rutinas de belleza, sigue acudiendo a su centro de confianza a realizarse sus tratamientos y a recibir mimos. "Hoy he estado prácticamente todo el día tirada y muy cansada, pero he sacado fuerzas para ir a Santum, que tenía limpieza. Me he hecho también una hidratación en el pelo", ha contado esta misma tarde en su cuenta, donde también ha explicado que ha tenido que cambiarse la barra del pendiente del ombligo porque "me ha crecido muy deprisa la tripa". El deporte también es una pieza clave en esta nueva etapa, un capítulo vital en el que ha redescubierto el yoga y la meditación, dos grandes aliados que le están permitiendo vivir el embarazo desde el respeto, la consciencia y el amor por su cuerpo.

