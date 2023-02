Cristina Pedroche inicia su 'mayor proyecto personal' presumiendo de curvas premamá y con un esperado giro laboral

Para Cristina Pedroche, el 2023 supone un punto de inflexión en su vida, una auténtica revolución personal y profesional con la que no puede sentirse más ilusionada. La felicidad se multiplica para la presentadora en todos los ámbitos de su vida. Va a convertirse en mamá por primera vez junto al chef David Muñoz y durante la dulce espera comienza además una etapa profesional como presentadora de Password. Antes de comenzar las grabaciones este jueves ha hecho junto a su marido una escapada a Dubái en la que ha repuesto fuerzas y ha compartido imágenes de las primeras curvas premamá mientras se bañaba en aguas del Golfo Pérsico.

"Dentro de mí está creciendo mi mayor proyecto personal", ha dicho Pedroche junto a unas instantáneas en las que, espectacular con un minibiquini, se ve su incipiente barriguita. Poco a poco su cuerpo va cambiando y ella disfruta de cada parte de este proceso, aunque reconoce que le da miedo mostrarlo con completa naturalidad, como siempre se muestra, porque le duelen las críticas que está recibiendo en estos momentos tan importantes para ella. Lo que no puede (ni quiere) ocultar es que se siente pletórica por el importante paso que supone formar una familia al lado de su gran amor, con el que contrajo matrimonio en 2015, diez meses después de conocerse por casualidad en el showroom de una marca deportiva.

Desde que anunció su embarazo pocas horas antes de dar las campanadas junto a Alberto Chicote, la presentadora ha explicado que los primeros meses no están siendo fáciles ya que está muy cansada pero a la vez no puede descansar. "¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal? Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo, pero de momento no. Eso sí, me toco la tripa y sonrío", explicaba Cristina.

En enero, Pedroche contó que había hecho un casting en el que no la habían aceptado. Pero el destino le tenía preparado otro gran regalo: ponerse al frente de la nueva entrega de Password, programa que se emitió por última vez en 2010 con Luján Argüelles al frente. "Mañana empiezo un nuevo proyecto profesional y no puedo estar más ilusionada. Sé que es lo que mi carrera necesitaba y voy a darlo todo. Ojalá nos acompañéis en este nuevo viaje", ha dicho una vez finalizada su escapada por los Emiratos Árabes, de donde ha regresado "con más ganas que nunca".

Ponerse al frente de este concurso en el que hay que adivinar palabras secretas es un nuevo reto en la larga carrera de Pedroche, en la que se incluyen espacios como Sé lo que hicisteis, Otra movida, Yu: no te pierdas nada, Pekín express, Tú sí que sí y Zapeando, donde sigue colaborando. También ha trabajado en campañas publicitarias e incluso ha hecho pequeños cameos como actriz en Yo soy Bea, Sin tetas no hay paraíso, La que se avecina, Águila roja y Aída.

Un nuevo reto también para Dabiz

​Esta nueva etapa también llega con novedades para Dabiz Muñoz. El prestigioso chef acaba de reabrir el restaurante StreetXo en Madrid tras un proceso de cambio de local y carta en el que Cristina se ha involucrado personalmente. Y es que la presentadora tiene un papel muy relevante en los negocios de su marido, entre los que se encuentran también los restaurantes DiverXo, RavioXo y GoxO, este último disponible solo a domicilio.