Cristina Pedroche se relaja en Dubai con David Muñoz tras confesar que está viviendo un embarazo complicado

Cristina Pedroche y David Muñoz están viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal. Y es que, desde que la pareja anunciase que van a ser padres por primera vez para este 2023, en todo momento han mostrado la alegría de dar la bienvenida al mundo a un bebé. Sin embargo, no está siendo un embarazo fácil para la presentadora. Hace unos días, además de enseñar su avance físico y cómo le estaba transformando interiormente, se desahogaba con sus seguidores: "¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", se preguntaba la propia Cristina. "Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte, y que volveré a sentirme yo, pero de momento... no", decía con tristeza. Pedroche finalizaba su escrito con uno de los antídotos a todos sus males, el bebé que está creciendo en su interior: "Eso sí, me toco la tripa y sonrío".

La colaboradora de Zapeando también transmitía uno de sus grandes temores: el qué dirán por cualquier imagen que suba a su perfil público. Para intentar desconectar y relajarse, Cristina ha salido de Madrid para cambiar unos días la rutina diaria. Y lo ha hecho junto a su marido, David Muñoz, ganador de tres Estrellas Michelín El destino elegido para disfrutar de un fin de semana de lo más romántico ha sido Dubái.

Ha sido la propia Cristina Pedroche la que ha hecho partícipe a sus seguidores del viaje a Emiratos Árabes con varias imágenes que ha publicado en las historias de su perfil público. Entre ellas, destacaba la increíble fotografía en la noche, de la ciudad de fondo con los rascacielos iluminados, así como la diversidad gastronómica que están degustando. En una de estas instantáneas aparecía un vídeo de una tarta de chocolate, en la que escribía unas palabras dejando entrever otra de las consecuencias que le estaba provocando el embarazo en su cuerpo: la falta de apetito. "Aunque no me está dando mucho por el dulce, esto me apetecía", reconocía la presentadora.

Además, la pareja no solo está disfrutando de la gastronomía del país, sino también de las vistas al mar y los cócteles: "A vuestra salud", mostraba la propia Cristina sosteniendo el vaso y de fondo el agua cristalina de la piscina que se fusionaba con el océano. No cabe duda que Pedroche está intentando disfrutar de estos momentos que tiene con su marido David Muñoz, alejada de todo el ruido y el ajetreo diario de la rutina diaria. Y más después de que hace dos días la presentadora se desahogaba con sus más de tres millones de seguidores sobre la tristeza que le producían las críticas que le hacen por su cuerpo: "Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", explicaba la colaboradora.

Nuevos proyectos para Cristina Pedroche

Esta semana, ante la tristeza por las críticas, Cristina Pedroche ha recibido una de las noticias más especiales. Y es que, la mujer de David Muñoz va a ser la presentadora del famoso concurso de Antena 3, Password, ya que era un puesto que ella misma había dado por perdido -puesto que Luján Argüelles era la clara candidata-. Sin embargo, la locutora se decantaba por un proyecto propio en TVE y era Pedroche la que al final se ha convertido en la conductora principal. El anuncio fue una alegría para la colaboradora que reaccionaba de la siguiente manera: "Hace poco os conté que me habían cerrado una puerta y hoy, casi sin esperarlo, se me han abierto dos ventanas increíbles. Me acuesto muy ilusionada porque este 2023 viene a tope, con proyectos profesionales maravillosos y en mi mejor momento personal", decía Cristina Pedroche, muy feliz por ser la presentadora del concurso.