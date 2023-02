Cristina Pedroche desvela que el bebé que espera es…

Están a punto de cumplirse dos meses desde que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaran que se iban a estrenar como padres tras las campanadas del 31 de diciembre. Desde ese momento, ha compartido varias fotografías mostrando cómo evoluciona su tripita, siendo sin duda una de sus etapas más especiales. Un primer embarazo que la presentadora está afrontando con una mezcla de miedo e ilusión, ya que en cuestión de meses culminará con el nacimiento de un bebé del que por fin sabemos el sexo. Ha sido la colaboradora de televisión la encargada de anunciarlo a través de una emotiva carta en su perfil social: ¡Van a tener una niña!

Bajo el título "carta a mi bebé", Cristina se ha abierto en canal para sincerarse sobre cómo está viviendo este tsunami vital que implica la maternidad. Ha querido hacer públicos sus sentimientos y dejarlos por escrito para su hija: "No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", le ha confesado.

También ha querido exteriorizar sus miedos y sus inseguridades que le han aparecido tras quedarse embarazada: "Tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte". Eso sí, la presentadora de las campanadas le ha compretido a su bebé ser la mejor mamá: "Voy a ser la mejor madre. Te lo voy a dar todo pero sobre todo te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo". Como cierre, tras esta declaración de amor incondicional que firma la mujer del chef, se puede leer un "te quiero, hija" que resuelve las dudas del sexo del bebé. Una forma natural y sin artificios de compartir con sus seguidores esta ilusionante noticia. Tanto ella como Dabiz Muñoz están viviendo una época maravillosa tanto profesional como personalmente.

La futura mamá sigue trabajando en Zapeando, programa al que ha sumado el formato Password. El concurso internacional regresa a la pequeña pantalla más de doce años después de que finalizara la etapa en la que la actriz Elena Furiase se convirtiera en viral por una de las pruebas con los concursantes. En esta ocasión, aunque se comentó que Luján Argüelles se volvería a poner al frente de esta edición, esta tenía otro compromiso por lo que finalmente es Cristina quien presentará. Estrenado en los años 60 en la televisión americana (y adaptado en Brasil, Francia, México, Grecia, Indonesia, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Alemania, Turquía, Portugal y Suecia o Reino Unido), el concurso ha tenido varias vidas a lo largo de los años. De hecho, el pasado abril de 2022 fue recuperado en la NBC de Estados Unidos de la mano de Jimmy Fallon para volver a tener una nueva versión.

