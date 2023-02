Cristina Pedroche impacta con su primer (y atrevido) look premamá

Cristina Pedroche se ha puesto al frente de su nuevo proyecto en un momento muy especial para ella. La colaboradora de Zapeando está viviendo estos días con mucha ilusión no solo por tener la oportunidad de presentar un programa tan exitoso como Password, sino porque se trata del primero que hace embarazada. La cadena acaba de anunciar que ya han empezado las grabaciones y hemos podido ver las imágenes del plató con Cristina como 'reina' indiscutible.

La mujer del chef David Muñoz posa así de espectacular sentada sobre la mesa de su nuevo espacio televisivo. Se trata del primer look premamá de Pedroche, que ha elegido para su debut en Password un atrevido conjunto de estampado de leopardo, combinado con sandalias negras con mucha plataforma y taconazo y una llamativa manicura en tonos rosas. Además, ha elegido uno de sus peinados favoritos: un moño bajo bien tirante con la raya al medio.

Además de estrenar presentadora, el programa también estrena nuevo look. El logo ha cambiado, los colores... y toda la decoración que veremos en regreso a la televisión de Password, uno de los programas con mayor repercusión en el mundo de los concursos. "Ya de vuelta en Madrid con más ganas que nunca. Mañana empiezo un nuevo proyecto profesional y no puedo estar más ilusionada. Sé que es lo que mi carrera necesitaba y voy a darlo todo. Ojalá nos acompañéis en este nuevo viaje", dijo Cristina hace unos días.

Antes de empezar las grabaciones de Password, la presentadora hizo una escapada a Dubai junto a su marido. Cristina y David aprovecharon para descansar y recargar pilas para todo lo que está por venir. Van a ser meses muy emocionantes para la pareja, que se está preparando para la llegada de su primer hijo. "Están siendo días muy bonitos, de descanso, de amor, de cuidados y, por supuesto, de comida deliciosa", dijo la presentadora, que está viviendo con mucha ilusión estos primeros meses de embarazo.

Cristina está teniendo muchos sentimientos encontrados y, tan sincera como siempre, habló del motivo por el que apenas muestra su embarazo en público: "Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo". "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño, pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé", dijo la presentadora, de 34 años, que desaría que las redes sociales fueran un sitio seguro. Así contaría con toda la ilusión del mundo "mi cambio, de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando o el sexo del bebé".