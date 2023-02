Cristina Pedroche ya predijo el triunfo de Blanca Paloma: la teoría viral más divertida del Benidorm Fest

Cristina Pedroche se ha convertido en protagonista inesperada tras el triunfo de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023. Según los seguidores de la artista alicantina, la presentadora ya predijo esta victoria con su vestido de las campanadas, un diseño con el que daba visibilidad a los refugiados de guerra. "El vestido de Cristina Pedroche fue un preludio de Eurovisión", han escrito los fans de Blanca Paloma. "Cristina Pedroche se marcó una premonición rollo Los Simpsons con su vestido de nochevieja", han añadido. Además, han lanzando una divertida sugerencia. "¿Y si enviamos a Blanca Paloma con el vestido de Cristina Pedroche?".

La presentadora no se ha pronunciado al respecto, ya que está inmersa en las grabaciones de su nuevo programa, Password, en Antena 3. Pese a ello, ya dejó claro que el vestido de este año era un auténtica obra de arte. "Estoy muy contenta y orgullosa del vestido. Hay gente que no lo ha entendido porque este año es más artístico e igual cuesta más. Esa paloma es una obra de arte, te puede parecer más bonita o no pero es una obra de arte", dijo en Zapeando.

Pedroche se refería así a la pieza central de su 'look', una paloma blanca creada por el escultor Jacinto de Manuel. La figura se realizó con papel reciclado de periódicos de 2021 y fue esmaltada posteriormente. Sus alas ascendentes abrazaban el cuerpo de la presentadora gracias a su postura escorada, y en su pico llevaba una rama de olivio hecha con bronce dorado.

Blanca Paloma, de 33 años, recoge el testigo de Chanel Terrero, que regaló a España su mejor puesto en Eurovisión en los últimos 27 años. "No pienso en la posición. Estoy tan convencida de lo que hemos hecho y desde dónde lo hemos hecho", aseguró la cantante ilicitana, de 33 años, en la rueda de prensa posterior. "Ojalá poder dejar a España en lo más alto, por todo lo que representa ser la candidata, pero mira Remedios (Amaya). Fue una injusticia. Quizá Europa no estaba preparada", añadió.