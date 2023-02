Cristina Pedroche presume de embarazo y dedica un romántico mensaje a David Muñoz

Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores unas tiernas imágenes en las que se ve cómo avanza su embarazo. La presentadora, cuya sonrisa demuestra el excelente momento personal que atraviesa, ha mostrado en un breve clip que “todo es cuestión de perspectiva”. En estas imágenes se la puede ver de frente, instante en el que no se le nota la curva de su abdómen, y de perfil, momento en el que sí se aprecia. Acariciándose la tripita muestra cómo se va notando ya el cambio en su silueta, sin duda una de las etapas más especiales para la comunicadora que ha sumado además un nuevo proyecto profesional a su agenda: el concurso Password que ya ha comenzado sus grabaciones.

¿Por qué no habla de su embarazo con naturalidad? Cristina Pedroche, más sincera que nunca

El bajón de Cristina Pedroche que confiesa sentirse muy cansada en las primeras semanas de embarazo

VER GALERÍA

Este año sin duda es uno de los días de San Valentín que más recordarán Cristina y su marido David Muñoz y por eso, para celebrarlo, han hecho una escapada a Viena. “Fin de semana de amor en Viena, descubriendo nuevos lugares” escribe, aclarando que no está bebiendo alcohol aunque en la mano lleve una copa. La presentadora ha mostrado algunos retazos de este viaje, en los que se puede ver sobre todo mucho arte: cuadros, entre ellos el mítico beso de Klimt, y frescos, además de la foto de una orquesta. Parece que fue un fin de semana que la pareja aprovechó al máximo antes de retomar sus obligaciones. Además ha dedicado unas románticas palabras a su marido. "Aunque nosotros somos más de celebrarlo todos los días hoy también me apetecía decirte todo lo que te amo por aquí. Gracias por darme motivos cada día para sonreír, por ser la mano que me sostiene y que me empuja cuando dudo. Gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo. Sabes que no soy muy de pensar en el pasado ni en el futuro, que me gusta vivir el presente. Pero es que contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora y pienso en el futuro y me emociona. Eres mi pasado, presente y futuro".

“El amor va creciendo” aseguraba Cristina, de 34 años, hace unos días haciendo alusión a cómo va cambiando su cuerpo. A finales del pasado mes de enero, la presentadora comentaba por qué no hacía muchas alusiones a su estado en sus perfiles sociales. “Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo”. Explicaba además que teme no estar preparada para escuchar críticas y malos comentarios.” Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño, pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé”. Ha contado además que ha tenido mucho cansancio en estas primeras semanas.

VER GALERÍA

La futura mamá sigue trabajando en Zapeando, programa al que ha sumado el formato Password. El concurso internacional regresa a la pequeña pantalla más de doce años después de que finalizara la etapa en la que la actriz Elena Furiase se convirtiera en viral por una de las pruebas con los concursantes. En esta ocasión, aunque se comentó que Luján Argüelles se volvería a poner al frente de esta edición, esta tenía otro compromiso por lo que finalmente es Cristina quien presentará. Estrenado en los años 60 en la televisión americana (y adaptado en Brasil, Francia, México, Grecia, Indonesia, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Alemania, Turquía, Portugal y Suecia o Reino Unido), el concurso ha tenido varias vidas a lo largo de los años. De hecho, el pasado abril de 2022 fue recuperado en la NBC de Estados Unidos de la mano de Jimmy Fallon para volver a tener una nueva versión.