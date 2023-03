Cristina Pedroche deja sin respiración al jurado con uno de los números de mayor riesgo de 'El Desafío'

Cristina Pedroche ha aparecido como invitada en uno de los programas que más susto genera al público en el cuerpo, por los espectaculares retos a los que se tienen que enfrentar los concursantes: El Desafío. La colaboradora de Zapeando ha protagonizado un espectáculo increíble, pero de mucho riesgo: a varios metros de altura del suelo y sin ninguna protección. De hecho, su estado de embarazo -anunciado a finales del pasado mes de diciembre- ha sido el motivo por el que los espectadores del espacio se han asustado al verle realizar numerosas acrobacias en el aire.

Despúes de ver el riesgo que corrió la invitada, los espectadores no tardaron en llenar las redes sociales de preguntas sobre su embarazo durante la prueba: "¿No estaría embarazada?", cuestionaba un seguidor, entre otros comentarios. Sin embargo, la cuenta del propio programa publicaba que esta gala se había grabado en abril del año pasado, muchos meses antes de que la mujer de David Muñoz anunciase su estado de gestación, el día antes de las Campanadas: "Cuando este programa se grabó, Cristina Pedroche no estaba embarazada. La seguridad de nuestros concursantes e invitados es lo primero", aclaraba el concurso.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche nos cuenta su espectacular 'desafío': 'Nunca tuve tantos nervios, ni siquiera en las campanadas'

Cristina ha sido la única famosa que ha acudido al programa en un par de ocasiones y, en las dos veces, la colaboradora ha arriesgado en todo momento sin llevar ningún tipo de seguridad: "Cuando no me sale tiro de humor, y no, en esto no vale, porque te puedes estampar. Si se me escurre una mano, solo está el suelo", comentaba en los ensayos, días antes de su ejecución. La mujer de David Muñoz ha vuelto a demostrar el significado del esfuerzo y tan sólo ha utilizado una cuerda y un aro. El ejercicio lo ha resuelto con creces y ha dejado a todo el público con la boca abierta por la belleza y complejidad del mismo.

VER GALERÍA

Estos son los ejercicios que Cristina Pedroche practica por las mañanas

Tras finalizar un desafío digno de un profesional, el jurado también ha caído rendido a sus pies. "Puede parecer elegante y fácil, y eso tiene cualquier cosa menos facilidad, porque a la mínima te puedes pegar un guarrazo", le decía Santiago Segura. Por su parte, Juan del Val, aún con el susto en el cuerpo, le comentaba anonadado: "Estabas ahí arriba y decía: '¡Qué necesidad!'. Lo he pasado a la vez muy bien, porque ha sido un espectáculo, y muy mal, porque si te caes te rompes la cabeza. Estamos hablando de una prueba de mucho riesgo. Este es uno de los mejores números que ha pasado por aquí", destacaba.

VER GALERÍA

Conoce los secretos del 'backstage' de las campanadas de Cristina Pedroche narrados por David Muñoz

El mensaje de amor a David Muñoz

Muy emocionada y sin palabras, Cristina Pedroche ha querido agradecer la oportunidad que se le había dado de nuevo, y ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, David Muñoz, y a sus padres, que estaban presenciando el programa en directo: "Esto se lo quiero dedicar a David, mi marido, que me ha hecho una cresta (en referencia a su peinado) para que me diera mucha fuerza. También en especial se lo quiero dedicar a mi padre, porque hoy es un día especial para nosotros. Y sé que la abuela me ha estado cuidando para que esto saliera perfecto. Os quiero", decía emocionada.

VER GALERÍA

El romántico plan de Cristina Pedroche y David Muñoz tras anunciar que van a ser padres

Además, este mismo viernes, Cristina Pedroche le ha escrito un emotivo mensaje a su pareja en su perfil público, en el que le mostraba lo enamorada que está de él: "Una dedicatoria de amor. Hoy sin más. Pero es que me estalla el corazón de lo que quiero a marido. De lo bueno y maravilloso que es y las ganas que tengo de que llegue el fin de semana para que estemos juntitos todo el rato. Te amamos cone", le dedicaba muy cariñosa.