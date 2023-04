Los amuletos de los que Cristina Pedroche no se separa en su embarazo

Cristina Pedroche, de 34 años, ha reaparecido así de espectacular frente a las cámaras. Presumiendo de embarazo, la colaboradora de Zapeando se decantó por un estilismo muy atrevido, combinando un top con tachuelas con forma de mariposa y pantalones azules, además de llevar su melena recogida en un moño alto con flequillo de lado. Su look ha provocado todo tipo de comentarios, sin embargo, hay otros detalles que no han pasado desapercibidos.

- Cristina Pedroche da una pista sobre quién podría ser el padrino de su hija

Al ver estas imágenes no hemos podido evitar fijarnos en los accesorios que lució Cristina, que ya está de 29 semanas. Además de su collar dorado con las letras que forman la palabra 'Namasté', que ha llevado en otras muchas ocasiones, la mujer del chef David Muñoz llevaba otras dos joyas que se han convertido en imprescindibles para ella. Una de ellas es un ojo dorado con una piedra negra en el centro que la presentadora lleva desde hace poco. Se trata de un amuleto que tiene atributos místicos y que sirve para proteger a la persona que lo lleva y alejar las malas energías

- La respuesta de Cristina Pedroche a los que dicen que enseña mucho su embarazo

Además, desde que se quedó embarazada siempre lleva un llamador de ángeles de color blanco con detalles dorados. También llamada 'bola de la maternidad', se trata de un colgante originario de Indonesia que se dice que protege tanto tanto al bebé como a la madre, y que tiene poderosos efectos.

En su interior suele tener un pequeño cascabel que emite un sonido particular que sirve para tranquilizar al bebé durante todo el embarazo. Por eso, el collar se debe llevar largo, a la altura del vientre. En el caso de Cristina, el color azul de la bola simboliza la pureza, la inmortalidad, la inocencia...

- La emoción de Cristina Pedroche en el bautizo de Galatea, la hija de Miki Nadal y Helena Aldea

Cristina Pedroche y David Muñoz no pueden estar más felices con la idea de convertirse en padres. La colaboradora de Zapeando ha confesado que el embarazo le ha cambiado la vida y que sus prioridades "lógicamente" han cambiado. "Estoy muy bien por dentro, estamos muy bien las dos por dentro. Tengo mucha felicidad que irradiar", dijo visiblemente emocionada en una intervención enY ahora Sonsoles, de Telecinco.

La presentadora del nuevo programa Password aprovechó para anunciar que no va a enseñar públicamente el rostro de su hija porque quiere preservar su intimidad y que tan solo veremos detalles, como sus piececitos o sus manos. Al preguntarle quiénes serán los padrinos de la niña, reconoció que todavía no lo tienen claro si la bautizarán o no: "Si hay madrina, será mi prima Marta, que es como mi hermana". Pero padrino no sabe quién será, aunque los que suenan con más fuerza son sus amigos Miki Nadal o Josie. "El nombre lo tenemos decidido desde hace muchísimo, pero lo diremos más adelante. No vaya a ser que nazca y tenga otra cara y le quiera cambiar el nombre", dijo entre risas.