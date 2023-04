Cristina Pedroche da una pista sobre quién podría ser el padrino de su hija La presentadora y David Muñoz, que todavía no han decidido el nombre definitivo, asegura que podría ser este amigo

La presentadora Cristina Pedroche cuenta las semanas que quedan para tener en brazos a su primera hija, un bebé que espera con ilusión junto a su marido David Muñoz. A sus 34 años, Cristina atraviesa una etapa dulce, como se puede comprobar en su rostro y en sus palabras, a pesar de que afronta cada día críticas en sus perfiles sociales. Ajena a los comentarios, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que se encuentra bien y “muy feliz”. A la salida del espectáculo de su compañera Lorena Castell que lleva por título Bingo para señoras, Cristina dio alguna pincelada sobre quién podría ser el padrino de su futura hija.

“No sabemos, todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Pero todo el mundo espera que sea Josie” confesó. Josie, reconocido estilista y buen amigo de Cristina, trabaja con la madrileña cada año para preparar los rompedores vestidos que luce durante las Campanadas de Fin de Año. Él podría ser uno de los elegidos, aunque hace solo unos días la presentadora ejerció de madrina de Galatea, el bebé de Miki Nadal y Helena Aldea, en Alicante, así que quizá podría devolverle el gesto. “Muy bien, es un amor. Teniendo los padres que tiene, ¿cómo va a ser la niña? Preciosa” dijo Cristina sobre su ahijada.

El nombre del padrino queda así en el aire, igual que el que han escogido para la pequeña. “Estamos pensando en algunos nombres, pero todavía no hemos tomado una decisión” apuntó la colaboradora de Zapeando, que dentro de poco se pondrá al frente de Password. En sus perfiles, aunque al principio se mostró más cauta, comparte sus sensaciones durante el embarazo además de mostrar imágenes en las que presume de tripita. Esta naturalidad ha sido cuestionada pues algunos consideran que está mostrando demasiado. Lejos de dejarse llevar por las opiniones contrarias, Cristina sigue marcando sus curvas y enseñando cómo su BebaXO, así la llama cariñosamente haciendo un guiño a la marca de David, va creciendo.

"No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre", dijo el pasado mes de abril la presentadora. El 30 de diciembre, Cristina anunciaba su embarazo: “Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros”. La presentadora, de 34 años, y el chef, de 42, se casaron en octubre de 2015.