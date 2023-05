Cristina Pedroche prepara su parto con un innovador método para dar a luz

Cada vez queda menos para que Cristina Pedroche, de 34 años, y David Muñoz, de 43, puedan tener en sus brazos a su primogénita, una niña que el feliz matrimonio espera con ilusión y que llegará para colmar de alegría a su familia. Pero antes de que eso ocurra, la presentadora madrileña se prepara para que el día en que la pequeña llegue al mundo todo salga según lo previsto y pueda evitar, en la medida de lo posible, sobresaltos o dolores que empañen ese mágico momento.

A sus treinta semanas de gestación, Cristina está completamente enfocada en su inminente maternidad. Prueba de ello son sus múltiples publicaciones en su perfil social, en las que presume con frecuencia de sus curvas premamá, o las declaraciones que ha dado últimamente sobre este proceso que ha cambiado su vida y sus prioridades por completo. "Estoy muy bien por dentro, estamos muy bien las dos por dentro. Tengo mucha felicidad que irradiar", dijo visiblemente emocionada el pasado jueves, durante una intervención en Y ahora Sonsoles.

Aunque reconoce que se encuentra más cansada de lo normal y que tiene sueño constantemente, la emoción que inunda en estos momentos a la flamante conductora de Password, cuyo regreso a las pantallas de Antena 3 está a la vuelta de la esquina, no le ha frenado: "Muy cansada, sí, pero rellena de amor extremo", ha escrito hace unas horas en su cuenta. Por ello, tal y como ella misma ha confesado, ya tiene puesta la mira en el parto, un desafío que afronta con la "mente flexible" y "de la mano del mejor", su marido: "Lo que quiero, sobre todo, es que sea un parto respetado en el que seamos mi bebé y yo los protagonistas", ha expresado.

Cristina Pedroche cuenta cómo le ha cambiado la vida el embarazo y las dudas que le asaltan

Además de haber devorado ya entre ocho y diez libros enfocados al embarazo, sumados a sus lecturas semanales, la tertuliana de Zapeando tiene clara su prioridad en estos momentos: "Mi reto es el parto", ha dicho con una enorme sonrisa a los micrófonos de Europa Press. En esa línea, considera que está "haciendo un máster" para llegar preparada al gran día, que previsiblemente tendrá lugar a principios del mes de julio.

De entre todos los aprendizajes y formación que está llevando a cabo, Cristina ha revelado que está terminando el curso de preparación al parto y que va a hacer otro de hipnoparto, "que va va con meditaciones y controlando la respiración": "Yo, que medito tanto, a lo mejor llega un momento en que controlo el dolor. Pero los avances de la medicina están para algo", ha agregado. El hipnoparto es un innovador método para dar a luz muy popularizado en los países anglosajones que celebridades como Angelina Jolie o Kate Middleton han seguido para dar la bienvenida a sus hijos; se trata de una técnica que permite que las mamás puedan llegar a controlar el dolor de forma consciente durante el proceso sin necesidad de utilizar la epidural.

Una vez llegue al mundo la niña, sus orgullosos padres se plantearán los siguientes pasos, como su bautizo, un ritual que, según ha comentado Cristina, todavía no tienen claro si llevarán a cabo: "No soy una madre planificadora", ha confesado. Aun así, tiene claro que, en caso de celebrarse, la madrina de la recién nacida será su prima Marta, "que es como mi hermana".

En lo que respecta al nombre de la bebé, la televisiva ha contado que prefiere no desvelarlo hasta que nazca, pues, aunque lo tienen elegido desde hace varios meses, "luego nace, ves otra cara y dices 'no tiene cara de... ". También ha aclarado que, con el objetivo de preservar la intimidad de su niña, no mostrará públicamente su rostro y tan solo podremos ver detalles como sus piececitos o sus manos.

