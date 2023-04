La única preocupación de Cristina Pedroche en su sexto mes de embarazo

Cristina Pedroche está disfrutando plenamente de su embarazo. "Es la mejor sensación del mundo. No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada", compartía hace unos días estas sensaciones con sus seguidores en el comienzo de su sexto mes de embarazo.

Tras regresar de unas placenteras vacaciones de Semana Santa junto a su marido David Muñoz en Miami, un viaje que han calificado como el babymoon, la colaboradora de La Sexta ha desvelado cómo se encuentra y algunos detalles de su próxima maternidad. La presentadora de Zapeando, de 34 años, llegaba a Madrid feliz, presumiendo de barriguita, en compañía de su marido, el galardonado chef, de 43 años. "Ya no la puedo esconder", bromeaba. Ha sido un viaje para disfrutar de la Semana Santa. "Siempre que podemos nos escapamos a comer rico", contaba la influencer muy sonriente.

Cristina atendió amablemente a los micrófonos de Europa Press y reveló cómo está viviendo el el segundo trimestre de su embarazo. "Estoy muy bien, muy contenta", decía sin poder ocultar la sonrisa de su rostro. Más que nervios o miedos ante el nacimiento, asegura que lo que tiene es "ilusión, mucha ilusión".

La modelo asegura que no ha experimentado ningún tipo de antojo: "Es que como muy bien o sea que no tengo problema". En cuanto a si se encuentran ultimando los preparativos ante la inminente llegada de la pequeña, revela que no que la única preocupación que tiene en su mente es que su hija nazca bien. "No, es que lo importante es que venga con cariño y con amor, y que venga sanita. Entonces la habitación y todo lo demás se hará con calma".

Cristina confiesa que de momento no tienen pensado anunciar el nombre de su bebé, una niña que nacerá en junio : "No, lo diremos más adelante. Cuando nazca". Y confiesa que será uno que elegido por ambos. "Somos un equipo en todo", dice de su marido, con quien celebró a finales de año su séptimo aniversario de boda. Pedroche asegura que el primer trimestre del embarazo fue algo más incómodo por las nauseas, pero que en este encuentra muy bien: "Ahora ya no. Los primeros tres meses un poco más complicados, pero vamos, como cualquier otra embarazada".