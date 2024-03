Hablamos con la creadora del anillo de leche materna de Cristina Pedroche

Lleva muchos años creando 'joyas emocionales' para sus clientes, pero es ahora cuando está viviendo un verdadero boom gracias a Cristina Pedroche. Hablamos de Belén Mozas, fundadora de 'Morir de Amor' y creadora del anillo que la presentadora quiso hacerse con su leche materna tras el nacimiento de su primera hija, Laia. La artesana define a Cristina como "sensible, encantadora, atenta y amable" y se siente "muy afortunada" de que la eligiera para crear esta pieza tan especial. Ella solo tiene palabras de agradecimiento, ya que su trabajo ha tenido una enorme repercusión. "No te voy a mentir, ¡¡ha sido abrumador!! Pero estoy tan agradecida con la acogida que ha tenido mi propuesta, que no sabría cómo agradecerlo", nos cuenta.

- ¿Qué efecto ha tenido todo este boom en tu negocio?

De la noche a la mañana pasé a tener llenita la bandeja de entrada de mi buzón. Voy respondiendo lo más rápido que puedo y estoy reestructurando todo para poder atender a todas las mamis lo mejor posible. Incluso estamos diseñando una web para poder atender la demanda de una manera mucho más eficiente y, sobre todo, más fácil y cómoda para ellas.

- Muchos se han quedado alucinados al ver que se pueden hacer joyas con leche materna. ¿Nos podrías contar un poco cómo es el proceso?

Llevo más de 5 años trabajando en conseguir este acabado en las piezas. Es el resultado de semanas de tratamientos térmicos a través de los cuales consigo cristalizar la leche y mantenerla preservada para que sea eterna. Una vez hecha la piedra, construyo alrededor de ella la pieza de joyería. Todas están hechas a mano, una a una, a medida de cada clienta y con muchísimo amor.

- Además de leche materna, también utilizas pelo, cenizas, dientes, vino, e incluso cordón umbilical. ¿Qué te llevó a usar este tipo de elementos?

Siempre he tenido la sensación de que una joya puede ser más que un adorno. Desde hace varios años tomé la decisión de hacer joyas cuyo valor emocional superara con creces el económico, y nunca he estado más feliz como ahora de haber tomado este complicado camino.

- Supongo que se trabajan de manera diferente que, por ejemplo, las piedras preciosas

Sin duda. Cuando trabajo con piedras preciosas, que lo hago a menudo, es un trabajo mucho más sencillo, porque tengo referencias al haber estudiado cómo hacerlo. Con estas piedras emocionales es todo mucho más delicado y he tenido que crear yo misma la mejor manera de hacerlas.

- ¿Tus piezas son únicas?

¡Pues hay de todo! A mí lo que más me gusta es cuando la clienta me cuenta su historia y creamos una pieza alrededor de esas emociones. Las piezas de leche, aunque muchas son el mismo modelo, por ejemplo una gota, cada piedra es diferente, ¡por lo que no habrá nunca dos iguales!

- ¿En qué te sueles inspirar para hacer tus creaciones?

Sobre todo en emociones. Hace un tiempo enfermé y todos los sentimientos que sentí los plasmé en distintas joyas. Las propias historias de mis clientas son fuente inagotable de inspiración.

- Todo lo que haces tiene, además, mucha carga emocional. ¿Cómo lo gestionas?

Pues hay muchas veces que lloramos juntas. Sufro y empatizo mucho, pero también acompaño en momentos tremendamente felices. Hay una familia en concreto a la que llevo años acompañando y les hice su anillo de pedida, alianzas de boda, colgante de la primera ecografía, joya de leche materna y hasta una con el primer diente de su hijo.

- ¿Qué significa para ti formar parte de la vida de tus clientes para siempre a través de estas joyas?

Me siento profundamente agradecida y soy una privilegiada de que algo que amo con tanta pasión, como hacer joyas, sea igual de importante para ellas.

- No puedo ni imaginar los mensajes tan bonitos que te deben llegar...

¡¡Vivo emocionada constantemente!! Ya no solo de lo que me cuentan al encargar la joya, sino del feedback que me dan al recibirla. Soy un poco llorona y estas historias me despiertan mi lado más sensible.

- ¿Cuál es la pieza más especial que has hecho para ti misma?

Perdí a mi abuela durante el COVID y, como muchos españoles, no tuve oportunidad de despedirme de ella. Así que cogí uno de sus pañuelos favoritos y me hice una medallita con ella. La conservo como oro en paño.

- ¿Estás probando con algún otro tipo de material o elemento?

¡¡Si!! Estoy investigando con muchas otras cosas y espero poder sorprenderos dentro de muy poco.

- Por último, ¿hay alguien famoso a quien te gustaría hacerle una joya personalizada?

Pues me encantaría poder hacer algo con Jordi Roca, preservando por ejemplo un grano de cacao. Y, creo que como cualquier diseñador del mundo, ¡¡Rosalía me haría muy feliz!!