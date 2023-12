Cristina Pedroche cuenta a quién se parece su hija Laia y su deseo de ampliar la familia

El 14 de julio de 2023 cambió para siempre la vida de Cristina Pedroche y David Muñoz, conocido profesionalmente como Dabiz Muñoz. Ese día dieron el paso más importante de su matrimonio al dar la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han llamado Laia al tratarse de un nombre que a la feliz mamá le gustaba desde que era pequeña. Estos casi cinco meses han sido todo un aprendizaje para la presentadora, que está dispuesta a repetir experiencia pronto a pesar de que la etapa del posparto fue complicada. De cómo es su bebé, de las campanadas pasadas y futuras y también de los planes de su matrimonio ha dado todos los detalles en El novato, de Joaquín.

Laia Pedroche Muñoz es "un híbrido" de sus padres ya que ha heredado rasgos físicos de ambos. La presentadora de Zapeando ha contado que cuando nació "era clavada a David, blanquísima de piel", pero poco a poco ha ido cambiando y tiene gestos de los dos, especialmente cuando la ves en persona. "Sigue pareciéndose mucho, pero los ojos los tiene muy oscuros, la mirada.... Cuando se ríe soy yo", ha explicado. Pero sin importar los parecidos, Cristina tiene claro que "lo importante es que es guapísima, buenísima y sobre todo que está sana".

Pedroche, que va a dar nuevamente las campanadas con Alberto Chicote, está dispuesta a repetir la experiencia. "Es una niña trampa que me está diciendo: ten una hermanita", ha comentado antes de confesar que ampliar la familia es un tema que ya está planteado, que quiere que sea otra niña y que incluso tiene ya el nombre elegido. "He tenido un embarazo tan fácil y tan guay y un parto tan bueno... Lo que me da miedo es el posparto", reconoce. David, por su parte, "quiere sí o sí tener más".

La presentadora ha hablado con naturalidad de la maternidad como una experiencia "maravillosa y preciosa" en la que a la vez tiene muchas sombras. Físicamente ha sido un cambio del que se ha recuperado muy rápido gracias al deporte, que le permitió volver a usar la ropa de antes del embarazo solo dos semanas después de dar a luz, "pero la cabeza no estaba bien". En este sentido ha explicado que está en "una psicóloga perinatal haciendo terapia porque cada día es un miedo nuevo".