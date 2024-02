Cristina Pedroche, superada por el odio que genera en redes: 'Todo lo que hago o digo se convierte en polémica'

Las últimas declaraciones de Cristina Pedroche sobre la maternidad han generado una oleada de críticas en redes sociales. En una entrevista concedida a la revista ELLE, la presentadora, de 34 años, dijo que le resultaba muy complicado conciliar su nueva vida con el trabajo y seguir siendo la persona que era antes del nacimiento de Laia. "Estoy feliz, porque veo a mi hija y es que la amo. Aunque no consigo conciliarlo todo. Quiero seguir teniendo mis ratos para leer, para ir al cine, para seguir formándome... pero cuando lo estoy haciendo, me siento mal por no estar a su lado", expresó con total sinceridad. "Yo soy la cuidadora de mi hija, pero no es de mi propiedad. Los hijos no nos pertenecen. Por eso no quiero descuidar la profesional que soy ni la mujer, la amiga, la pareja, la hija que soy", añadió.

Sus palabras no fueron bien recibidas y en un primer momento Cristina respondió a todos sus 'haters' con una sonrisa. "Voy a hacer como que no está pasando nada…y yo a lo mío. Al menos lo voy a intentar", publicó junto a esta foto.

Sin embargo, en vista del odio que seguía generando su entrevista, compartió la siguiente reflexión:

Siento que estoy perdiendo la conexión con las redes sociales. Muchas veces no le encuentro el sentido y me da pena. Todo el rato tengo que pensar si esta foto está bien, si a alguien le molestará el texto, si alguien se sentirá ofendido por lo que yo no digo pero que esa persona entiende de mis palabras… La verdad es que es agotador.

Antes me pasaba también a menudo, sobre todo, cerca de las campanadas, pero ahora con la maternidad todo lo que hago o digo se convierte en polémica. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago. Los que me defienden, los que me odian, los que intentan defenderme pero empiezan diciendo: 'La Pedroche no me cae bien ni me gusta, pero os estáis pasando con ella'... Esos comentarios tampoco sé muy bien cómo tomármelos.

Os juro que intento no leer nada, pero si sigo en redes es imposible que no me llegue, y por lo tanto, que no me afecte. No me gusta la idea de irme de las redes porque sé que a muchas personas os viene bien lo que cuento y os juro que por eso me sigo quedando y aguantando el chaparrón, pero qué difícil se me hace a veces seguir aquí.

Mensajes de apoyo

Cristina Pedroche ha recibido numerosos mensajes de apoyo tras compartir sus sentimientos. "Siempre te lo he dicho y siempre te lo repetiré: somos muchos los que te queremos, los que sabemos como eres nos sobra motivos para definirte como una excelente persona", le ha dicho Tamara Gorro. "Piensa que cada comentario negativo lo escribe alguien que cuando le pasen el tráiler de lo que ha sido su vida, dirá: '¿En serio gasté todo este tiempo insultando en redes a gente que no conozco de nada? ¿Pero a mí quien cojones me puso el cerebro?'", ha comentado Ángel Martín, su compañero en Sé lo que hicisteis. Paula Echevarría, por su parte, ha añadido: "Resumen, haz lo que te apetezca, como te apetezca, cuando te apetezca, con quien te apetezca y si a alguien no le gusta o le molesta... ya sabe lo que tiene que hacer. Que aquí nadie obliga a nadie a estar".