El esperanzador mensaje de Ángel Martín al cumplirse seis años de su brote psicótico

Ángel Martín ha compartido un mensaje muy sincero y esperanzador al cumplirse seis años de su brote psicótico. El 4 de junio de 2017 el que fuera presentador de Sé lo que hicisteis tuvo que ser ingresado en la planta de psiquiatría de un hospital. Estuvo dos semanas allí y cuando recibió el alta pensó que su vida se había acabado, que era imposible remontar. Pero estaba equivocado. Prueba de ello es su día a día actual. Está inmerso en numerosos proyectos, la obra Punto para los locos y la promoción de su libro Por si vuelven las voces, en el que narra su propia experiencia para ayudar a otras personas que puedan padecer problemas de salud mental.

- ¿Qué es y por qué se produce un brote psicótico?

"Si viajas a través de mi Instagram al 4 de junio de 2017, verás un montón de publicaciones extrañas. Verás publicaciones acerca de Wonder Woman, de que vender tabaco es ilegal, verás una publicación preguntándole a la gente si sabe qué tipo de flor es la que aparece en la foto. Esas publicaciones las hice en pleno brote psicótico. De hecho, las flores pensaba que pertenecían a un mundo al que acabábamos de llegar. Esa misma noche me ingresaron en el ala de psiquiatría de un hospital y pasé la noche atado en una cama. Estuve unas semanas, salí y salí problablemente con la misma sensación que tienes tú ahora mismo. Con la sensación de estar totalmente roto, perdido y sin ninguna posibilidad de remontar. De hecho, hubiese firmado con sangre que remontar era totalmente imposible, es decir, lo mismo que firmarías tú", ha explicado.

- Ángel Martín explica cómo fue su novia la que se dio cuenta de su brote psicótico

"Hoy es 4 de junio de 2023. Han pasado seis años desde aquello. No ha sido fácil. Ha sido cansado, muy cansado, agotador... y hoy estoy muy cansado, pero por un motivo muy distinto. El jueves estuve actuando en Donosti. El viernes por la mañana tuve que volver a Madrid para poder firmar en la Feria del Libro, el sábado por la mañana estuve firmando y por la noche me fui a Gijón para poder actuar allí y el domingo por la mañana he vuelto para poder estar firmarnando por la mañana y por la tarde en la Feria del Libro de Madrid. Y lo que debería hacer ahora mismo, justo ahora, lo que debería hacer es coger ese papel que firmé en 2017, en el que tenía la certeza de que era imposible remontar y metérmelo por el culo. Eso es lo que debería hacer porque estaba equivocado. Y me ha parecido importante que lo sepas porque es casi seguro que tú estés igual de equivocado que lo estaba yo. Es muy posible", ha proseguido.

Con su testimonio, el cómico, de 45 años, demuestra que se puede volver a la vida después de sufrir un brote psicótico o cualquier otra enfermedad mental. "No firmes ese papel asegurando que es imposible remontar y salir de ahí, porque estás muy equivocado. Estás muy, pero que muy equivocado de que no se puede. No es fácil. Es complicado, es cansado, es agotador y a ratos te parecerá que es imposible. Pero se puede. Si no tienes a nadie que te lo esté recordando, recuerda que aquí tienes a un pavo que lo consiguió y te aseguró que no soy más especial que absolutamente nadie. Soy un paleto que suspendía todas las asignaturas. No tengo estudios, soy un lerdo y cometo faltas de ortografía y no sé qué más decirte. Te aseguro que si un paleto como yo pudo remontar, tú vas a poder hacerlo también. Tómatelo con calma, mucha calma, pero se puede, se puede. En cuanto remontes lo celebrarmos", ha finalizado.