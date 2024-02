Cristina Pedroche desvela los curiosos apodos con los que llama a su hija Laia

Cristina Pedroche (35) ha viajado a Dubái para disfrutar de la apertura del nuevo restaurante de su marido, el prestigioso chef David Muñoz. Una escapada transoceánica en la que el matrimonio no ha querido separarse de la niña de sus ojos: la pequeña Laia, que celebrará su primer cumpleaños el próximo 14 de julio. A pesar de que la presentadora de Password intenta que los asuntos relacionados con su primogénita siempre estén en un discreto segundo plano, ha querido desvelar algunos de los cariñosos apodos con los que se refiere a ella.

“Mi chivita me ha pedido comer y no me deja moverme de la cama. Si me levanto se despierta”. Un mote que hace referencia a las crías de las cabras, que, al igual que Laia en estos primeros meses de su vida, se alimentan exclusivamente de la leche de sus madres. Pero, este no es el único alias que tiene la niña. “Sí, la llamo chivita, pitaya (un fruto exótico con muchas vitaminas que también es conocida como fruta del dragón), ratita… La que más Laia Pitaya, incluso Piti”, ha confesado entre emoticonos de risas.

No cabe duda de que desde que Laia llegó al mundo, la vida de la colaboradora televisiva ha dado un giro de 180º grados. Cristina está completamente volcada en su faceta como madre y tan solo se aleja de la niña por motivos laborales, tiempo en el que Laia se queda bajo el cuidado de su abuela. Hay que recordar que, incluso, la pequeña ya acompañó a sus progenitores a esta ciudad de los Emiratos Árabes en noviembre, cuando tan solo tenía tres meses. Un viaje encantador marcado por las primeras veces desde el largo vuelo a baños en la piscina.

Pese a los dulces momentos, la maternidad no ha sido un camino de rosas para Cristina Pedroche. El posparto ha supuesto para ella una montaña rusa de emociones y ha tenido que hacer frente a muchas dudas, miedos e inseguridades propios de una madre primeriza. “Soy novata y me siento perdida muchas veces. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir”. Problemas psicológicos a los que se le sumaron otros síntomas físicos como la pérdida masiva de cabello.

Expresar estas opiniones públicamente ha hecho que en muchas ocasiones la tertuliana de Zapeando haya recibido oleadas de comentarios cargados de odio. En cambio, la influencer prefiere mostrar su realidad sin filtros, con experiencias tanto positivas como negativas, porque siente que puede ser un buen apoyo para otras mujeres en una situación similar a la suya. “No dramatizo, comparto mis sentimientos porque a mí me ayuda ver o leer a otras madres”.