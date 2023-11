La emoción de Cristina Pedroche en Dubai con el primer baño de su hija Laia y todos los miedos que ha superado

Cristina Pedroche (35) está disfrutando de unas agradables vacaciones en Dubai con su marido David Muñoz y su pequeña Laia. Una escapada repleta de primeras veces con su primogénita, que llegó al mundo el pasado 14 de julio para inundar cada rincón de su corazón de felicidad. “Llevamos dos días increíbles en Dubai. Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor. Me daba miedo bañarme con ella en la piscina y le ha encantado”, ha relatado la presentadora sobre el refrescante chapuzón que su hija se ha dado.

El proceso de adaptación a su nueva vida como madre está siendo lento y un tanto complicado para la maestra de ceremonias de Password, ya que ella misma ha reconocido que le da pánico no tener las herramientas suficientes para salir airosa ante un problema o imprevisto. “Tengo muchos miedos porque soy novata y me siento perdida muchas veces, pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una. Y vayamos donde vayamos ella está feliz. Y yo, más. Mi hija no para de darme lecciones y yo encantada”.

Unas declaraciones que han causado, otra vez, mucha polémica. A la colaboradora de Zapeando no le han gustado nada esas palabras de odio, puesto que ya está cansada de las constantes críticas que recibe por la forma de criar a su bebé. “No soy la primera, ni la única, ni la última madre, pero escribo en mi cuenta personal lo que me pasa a mí. No le voy a pasar mis miedos a mi hija porque me enfrento a ellos e intento superarlos”.

De la misma manera, la influencer ha explicado que le gusta hacer públicas sus experiencias, tanto positivas como negativas, porque siente que puede ser un apoyo para otras mujeres en una situación similar a la suya. “No dramatizo. Comparto mis sentimientos porque a mí me ayuda ver o leer a otras madres”.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que personas anónimas se ensañan con Cristina Pedroche a través del mundo virtual. Entre los temas que más controversia han generado en los últimos meses han sido las fotografías en bikini que compartió unas semanas después de dar a luz y la lactancia. La protagonista de la Nochevieja de Antena 3 decidió desactivar un tiempo la sección de comentarios para proteger su salud mental, una medida que está pensando en volver a implantar. “La verdad es que me dan ganas de quitar los comentarios otra vez porque hay gente muy hiriente. Supongo que les sobra tiempo para estar criticando tanto”.

