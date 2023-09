El deseo de Cristina Pedroche de volver a ser madre y la fecha elegida para traer al mundo a su segundo hijo

Cristina Pedroche se encuentra en un dulce momento personal. A pesar de que no todo ha sido un camino de color de rosa, la presentadora está absolutamente encantada con su maternidad. Por ello, quiere volver a ampliar la familia y darle una compañera de juegos y aventuras a la pequeña Laia. “Me gusta ser madre y quiero ocho hijos. Bueno a lo mejor ocho no, pero una hermanita me encantaría darle. Eso sí, todo chicas”, ha explicado entre risas durante su regreso a Zapeando. Ante las preguntas de sus compañeros también ha revelado que esperará "un año o dos" para buscar el siguiente.

La maestra de ceremonias de Password está completamente enamorada de su niña, que llegó al mundo hace dos meses y medio llenando cada rincón de su hogar de felicidad. “Mi hija es lo mejor que me ha pasado. Ser madre es muy guay”. Sin embargo, también ha reconocido que se ha puesto en manos de profesionales de la salud mental para superar los miedos que la abordan y no le están permitiendo vivir plenamente esta bonita etapa. “Tengo inseguridades porque hay una personita que depende totalmente de mí y quiero estar a la altura”.

Sus sentimientos no son los únicos que se han visto alterados después de dar a luz, sino que también está experimentado algunos desagradables cambios físicos, como una caída excesiva de cabello y grietas en los pechos, que le hicieron replantearse seguir dando de mamar a la bebé. “Me salía sangre y me dolía mucho”.

De la misma manera, ha confesado que aunque en las redes sociales se suele destilar mucho odio, motivo por el que no enseña el rostro de su primogénita y ha desactivado los comentarios de sus publicaciones, ha encontrado en el mundo online a muchas mujeres en su misma situación que le han dado fuerza y seguridad para seguir compartiendo sus experiencias. “Te das cuenta que no estás sola y que no estás loca”.

Cristina Pedroche y su apretada agenda de compromisos laborales

La influencer de 34 años compagina su faceta como madre con sus proyectos profesionales, la mayoría de ellos en la televisión. Además de la emisión de Password cada sábado, un concurso que se rodó cuando aún estaba embarazada, ha vuelto a Zapeando para amenizar las tardes de La Sexta junto a sus queridos compañeros Dani Mateo y Miki Nadal, entre otros.

Igualmente, ya se está preparando para las campanadas de Nochevieja, una emisión que lleva protagonizando de manera consecutiva durante una década. Junto al estilista Josie, su gran amigo en el que deposita ciegamente su confianza para este día tan especial, la colaboradora está dando forma a su espectacular vestido, que, como viene siendo habitual, dará mucho que hablar.

