Cristina Pedroche desvela a quién se parece su hija y si dará o no las campanadas

Cristina Pedroche ha decidido no compartir imágenes de su hija para evitar que crezca rodeada del odio que en ocasiones se genera en las redes sociales. "Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no", dijo tras dar a luz.

La presentadora, de 34 años, se mantiene firme al respecto y por ahora solo sabemos cómo es la pequeña Laia por sus declaraciones. "Se parece a David. Yo quería que fuera morenita, pero es muy blanquita y tiene la naricilla del padre, pero los ojitos son grandes, en eso sí se parece a mí, y las manitas", reveló a los compañeros de Europa Press tras su visita al plató de Y ahora Sonsoles el pasado viernes.

En su entrevista con Sonsoles Ónega, Cristina contó cómo estaba viviendo la maternidad. "No salgo mucho de casa, sólo me relaciono con mi hija", dijo. Además, confesó que estaba llorando mucho. "Todos los días, soy feliz pero tengo nuevos miedos, nuevos emociones. Ahora tengo que conocerme yo a mí como madre. Miro a mi hija y me muero de amor. Es perfecta. Ahora quiero ocho hijos", añadió.

La presentadora de Password también recordó cómo fue su parto sin epidural. "Me sentí empoderada, animal, mamífera, increíble. Yo quería sentirlo todo, sin epidural tú notas cuando va retorciéndose para bajar, en qué fase del parto estás... a mí me parecía maravilloso y solo me asusté un segundo cuando mi cuerpo empezó a empujar sin yo saber que iba a empujar. Entonces le dije a David: 'Me voy a morir, no puedo más del dolor'. Y sonreí porque pensé: 'Ya está, ya lo he hecho'. Tuve un parto maravilloso".

El postparto, en cambio, no está siendo tan fácil y la situación se complica por las constantes críticas de sus 'haters'. "Si me hubiera recuperado físicamente peor, me hubieran dicho que si no me había cuidado. Como me he recuperado, se supone que bien, pero de verdad que el físico es absurdo. El físico es nada. Yo estoy bien físicamente, pero por dentro no. Entonces yo hubiera preferido que me hubiese quedado más tripita y estar mejor de la cabeza", aseguró. Cristina está muy bien rodeada en esta etapa tan delicada y manifestó que si antes estaba enamorada de su marido, "ahora lo estoy mucho más".

Cristina dio a luz el 14 de julio y el próximo 31 de diciembre estará en la Puerta del Sol dando las campanadas. "Por supuesto que voy a estar", anunció. "Bueno, si no me han echado aún", bromeó. "¿Este año qué? ¿Me llevo a la niña? ¿No me la llevo? Son muchas horas allí, hace frío y me da pena, pero si la dejo en casa también me da pena", añadió. Por último, adelantó que ya está preparando su vestido para la noche más esperada del año. "Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las campanadas. Va a ser especial", dijo.