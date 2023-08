La bonita imagen de Cristina Pedroche con su hija que significa mucho para ella

Cristina Pedroche dio a luz el 14 de julio, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la hemos visto por primera vez con su bebé en brazos. La presentadora de Password, de 34 años, ha compartido una preciosa imagen en la que aparece dando el pecho a su hija. "Amo mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento que es lo mismo que seguir dando vida. Me dicen que lo estoy haciendo bien pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien, yo solo la acompaño con amor y paciencia", ha escrito.

Este instante tan íntimo entre madre e hija es muy importante para Cristina, pues significa que poco a poco va superando etapas en su recién estrenada maternidad. Cabe recordar que la presentadora tuvo serios problemas con la lactancia, una palabra que sonaba muy bonita "cuando estaba embarazada", pero que acabó convirtiéndose en una auténtica tortura tras dar a luz. "Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente y yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", contó junto a varias fotos en las que mostraba su dura realidad con hojas de col en el pecho.

Cristina confesó que se enfrentaba a cada toma con "miedo, dolor, lágrimas, dudas de su podría con ello, si tirar la toalla". Afortunadamente, estuvo muy arropada en este proceso. Además del amor de su familia, contó con la ayuda de Alba Padró, experta en lactancia materna. "Me ha acompañado con sus videollamadas, con su cariño, con sus palabras de fortaleza diciéndome que no dudaba que lo conseguiría. Gracias a ella he tenido todas las respuestas a mis preguntas. La labor que hace por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento", aseguró.

La presentadora tuvo un embarazo maravillo, pero el posparto no está siendo nada fácil. "No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", ha declarado con total sinceridad. A estos cambios anímicos, se suman los físicos, como la llamativa pérdida de cabello que está experimentando.

Cristina está demostrando una gran fuerza de voluntad en estos momentos tan delicados. Ha recurrido a una psicóloga perinatal para sentirse mejor y ha retomado el deporte porque ha entendido que para poder cuidar a su recién nacida necesita cuidarse ella primero. "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", ha expresado convencida.

Y así está siendo. Ya va controlando el miedo que siente a salir de casa con la niña y también la angustia que siente cuando tiene que separarse de ella. Hoy, por ejemplo, ha salido a dar un paseo y se siente muy orgullosa. Además, ha compartido el lema que tiene pensando seguir a partir de ahora: "Sé que la opción más fácil es seguir esperando hasta estar 'listo', pero llegarás a un punto en el que te darás cuenta que el 'algún día' es hoy y que no hay un tiempo perfecto. Tu felicidad depende de ti. Empezar depende de ti. Dile Chau a los miedos y dale para adelante".

