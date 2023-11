Los detalles del primer viaje internacional de Cristina Pedroche y David Muñoz con su niña de tres meses

Cristina Pedroche y David Muñoz han cerrado el círculo. Si comenzaban el año viajando a Dubái cuando la televisiva todavía llevaba dentro a la pequeña Laia, nueve meses después han repetido destino, pero, esta vez, con ella en brazos. El feliz matrimonio, que hace una semana festejó su octavo aniversario de bodas y atraviesa un dulce capítulo vital como papás primerizos, ha puesto rumbo a la ciudad de los rascacielos por motivos de trabajo, pero no ha querido separarse de la niña de sus ojos, que en dos semanas cumplirá cuatro meses de vida. Así, han hecho las maletas y, después de varias horas de avión, han aterrizado en la urbe del Burj Khalifa después de tomar su primer vuelo siendo tres.

Un viaje en familia para superar miedos

"Nuestro primer viaje en familia en avión", ha empezado contando Cristina, que sopló las velas de su 35º cumpleaños hace 72 horas, al tiempo que compartía una instantánea de su esposo transportando dos maletas, una de ellas de grandes dimensiones y otra de mano, y una mochila en una de las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mientras ella movía el carrito de Laia. Junto a la imagen, la colaboradora de Zapeando también ha añadido una confesión: "Superando mis miedos", ha expresado; unas palabras que llegan menos de un mes después de que regresara al trabajo tras poner el broche a su baja por maternidad, cuando compartió la cantidad de miedos irracionales que le está trayendo su nuevo rol y que está trabajando apoyándose en ayuda psicológica. Si aquel día admitió lo duro que fue separarse de su niña durante unas horas para atender su compromiso en la pequeña pantalla, ahora ha contado que este paso tampoco ha sido fácil. Sin embargo, en ambos casos ha sabido sobreponerse a la situación y ahora está disfrutando con Laia y su marido a miles de kilómetros de distancia.

Afortunadamente, la presentadora, que es incapaz de esconder su sonrisa, ha confesado que "ha ido súper bien el vuelo" y ya están instalados en el hotel que será su residencia durante los próximos días. Allí han degustado su primer desayuno y han aprovechado para descansar sobre la cama de la habitación: "Hacer que un viaje de trabajo sea el primer viaje con la niña está siendo interesante", ha agregado, pues tiene su atención tanto en el cuidado de la benjamina como en el motivo que les ha llevado a hacer esta escapada: StreetXO en Dubái, el nuevo restaurante de David al otro lado del charco, cuya apertura, que estaba prevista para hace dos años, tuvo que posponerse por la pandemia. Ahora, al fin, sus planes han seguido adelante y Cristina ha podido visitar por primera vez y conocer cada rincón del local que abrirá sus puertas "en pocos meses", según han avanzado en el perfil social del espacio gastronómico.

Sueños y metas cumplidas para Cristina y David

Durante esta visita de los radiantes papás y Laia, que vino al mundo el 14 de julio, a Dubái David podrá cumplir a sus 43 años uno de sus sueños, pues los días 3 y 4 de noviembre cocinará mano a mano con el chef Gastón Acurio en su restaurante, La Mar Dubái, "donde en pocos meses abriremos StreetXO Dubái", ha contado el marido de Cristina. "Han pasado 15 años desde que Gastón Acurio vino a DiverXO. Él ya era uno de los grandes totems de la historia de la gastronomía mundial y yo acababa de abrir mi restaurante. Desde ese momento, Gastón me acogió en su casa, me enseñó el Perú y fui de su familia. Con nadie me haría más ilusión cocinar que con él", ha revelado entusiasmado: "Muchas emociones juntas. ¡Lo vamos a reventar!".

Reencuentros, unión familiar, emociones a flor de piel y mucho amor, son los ingredientes de esta escapada que se produce tras la reincorporación de Cristina a Zapeando y en proceso de recuperación tras dar a luz a su bebé. Pese a que físicamente está estupenda, si bien ha comentado que "no me vale casi ningún vaquero de antes de estar embarazada" y que "aunque yo me veo más o menos igual, mi cadera no dice lo mismo", sigue adaptándose a todos los cambios que han llegado a su vida para revolucionarla por completo. "Físicamente estoy bien, pero por dentro no”, declaraba hace un mes escaso en su primera entrevista tras convertirse en mamá, cuando explicó que prácticamente no salía de casa porque le daba "pánico" que le pudiera pasar algo a su pequeña: "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", subrayó convencida. Ahora, unas semanas más tarde, no solo lo ha logrado, sino que ha cambiado de continente, y lo ha hecho junto a sus dos personas favoritas.

