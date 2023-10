Cristina Pedroche y David Muñoz, un tándem insuperable tras ocho años casados: analizamos cómo ha cambiado su vida

Este 24 de octubre, Cristina Pedroche (34) y David Muñoz (43) celebran su octavo aniversario de bodas. “Hace ochos años que nos dimos el ‘sí, quiero y sellamos nuestro compromiso con este primer beso ya casados. Que suerte haber encontrado a un compañero de vida como tú. Ni en mis mejores sueños había imaginado algo parecido”. Ha escrito la colaboradora televisiva junto a la fotografía del preciso momento en el que se convirtieron en marido y mujer.

Hay que recordar que la pareja celebró su boda justo un año después de su primera cita. Un enlace que fue ofrecido en exclusiva por ¡HOLA! y que no cumplió con ninguna de las normas socialmente establecidas: lo hicieron en su casa (concretamente en el vestidor) y ante un notario. No llevaban puesto los típicos trajes de novios, ya que optaron por la comodidad de los vaqueros y las zapatillas. Además, la lista de invitados era muy reducida, puesto que en ella tan solo figuraban sus respectivos padres.

Un día muy emotivo en el que la influencer tuvo muy presente a su fallecida abuela. “Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero aquella mañana, quizás, un poco más”. En las páginas de esta revista, Cristina también confesó que llegó a llorar en algún momento. “Sé que habrá mucha gente que piense que es solo una firma, pero la verdad es que nos hacía muchísima ilusión”.

Desde entonces, se han convertido en un tándem inseparable, tanto en lo personal como en lo profesional, ya que la tertuliana de Zapeando está muy implicada en todo lo referido a los restaurantes XO. “Somos un equipo en todo. Me encargo de lo que no tenga que ver con la cocina, aunque me da las recetas a probar y me hace caso en todo”. Un buen gusto que le ha llevado a David a ganar 3 Estrellas Michelín y ser nombrado dos años consecutivos mejor cocinero del mundo.

Cristina, por su parte, se ha afianzado como uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. No solo es la protagonista por excelencia de las Campanadas de Atresmedia, sorprendiendo cada Nochevieja con sus arriesgados estilismos, sino que este 2023 también ha conseguido su primer proyecto como presentadora en solitario: el concurso Password, que se emite cada noche del sábado en Antena 3.

Una felicidad absoluta que se ha visto ampliada con el nacimiento de su pequeña Laia, que llegó al mundo hace tres meses. La niña es el motor de sus vidas , la que les ha unido aún más y que les está haciendo explorar la fascinante aventura de la paternidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas. “Estoy muy orgullosa de ti. Como marido, como profesional y ahora también como padre. Pensaba que no podía estar más enamorada de ti, pero cuando veo cómo la miras, como la hablas, me derrito. Te amo. Sois mi vida”.