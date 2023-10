Cristina Pedroche se incorpora al trabajo casi tres meses después de dar a luz: 'Llevo todo el día llorando'

Cristina Pedroche ha regresado a Zapeando, el programa de entretenimiento en el que colabora en La Sexta. Como no podía ser de otra manera, la recién estrenada mamá ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de Dani Mateo y sus compañeros. "She is back y vuelve mejor que nosotros, bueno, ¡ya te fuiste mejor que nosotros!", le ha alabado el presentador del programa. Aunque la madrileña ha confesado visiblemente emocionada que "si rascas, lloro. De hecho hoy llevo todo el día llorando".

Pedroche regresa casi tres meses después de dar a luz a su primera hija en común con Dabiz Muñoz, Laia. La colaboradora, ha comentado en el programa que en algunos momentos notaba que se le salía "la leche del pecho". Y es que unas horas antes, ella misma compartía con sus seguidores en sus redes sociales cómo se sentía en su vuelta al trabajo, cuando iba camino del plató de La Sexta: "Hoy ya vuelvo a mi horario normal. Sé que soy una afortunada... que tengo un trabajo que me apasiona... pero hoy me voy con el corazón en un puño. Me siento vacía y me duele el pecho".

Cristina añadía al cuidado de quién se había quedado la pequeña Laia, aunque eso no le consolaba: "Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre pero eso no quita que me duela. Mucho".

Una hermanita para Laia

Hace unos días, cuando visitó a sus compañeros de Zapeando, la presentadora confesó que le gustaría tener más hijas: "Una hermanita me gustaría darle", aunque todavía le gustaría esperar "un año o dos" para buscar la llegada de otro bebé en la familia que ha formado con su marido, el chef Dabiz Muñoz.