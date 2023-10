El enfado de Cristina Pedroche ante las críticas recibidas por la forma de dar el pecho a su hija

Cristina Pedroche está cansada de las críticas que recibe continuamente sobre su manera de gestionar la maternidad. La última de las polémicas ha surgido a raíz de una fotografía en la que la presentadora de 34 años aparece dando de comer a su hija Laia en un sitio público. En la imagen la influencer está tapando su pecho y a la bebé con una muselina, algo que sus seguidores no han llegado a entender. “¿Por qué te tapas? No hay nada más natural que dar de amamantar a tu hijo. Me sorprende porque tú luego eres capaz de llevar transparencias y escotes”.

Unas palabras que no han gustado nada a la maestra de ceremonias del concurso Password que ha querido zanjar de manera rotunda esta controversia y ha asegurado que simplemente toma esta medida para salvaguardar su privacidad y la de Laia. “A mí me gustaría no tener que hacerlo. Sin embargo, sé que tengo 100 ojos mirándome y una cámara que va a sacarme una foto del pecho y otra de la niña”.

De la misma manera, la colaboradora televisiva ha defendido el derecho de que cada persona, en este caso concreto mujeres, haga lo que crea más conveniente. “Hay muchas mujeres a las que también les gusta taparse y es algo que está bien. Cada mujer es libre de decidir y hacer con su cuerpo lo que quiera. Por favor, dejemos de juzgar”.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que personas anónimas se ensañan con Cristina Pedroche a través del mundo virtual. Entre los temas que más odio han generado en los últimos meses se encuentran las fotografías en bikini que compartió tan solo tres semanas después de dar a luz o el hecho de que hable de la benjamina de su casa cuando no la quiere exponer. Por este motivo, la mujer de David Muñoz decidió desactivar la opción de dejar comentarios en su muro. “Tengo que protegerme”.

Sin embargo, no todo es tan malo. En su reaparición en Zapeando, Cristina confesó que había encontrado una amplía comunidad formada por madres primerizas que estaban en su misma situación y que le habían dado fuerzas para seguir adelante. “Te das cuenta que no estás sola y que tampoco estás loca”.

Cristina Pedroche está disfrutando al máximo de su nueva faceta como madre, si bien es cierto que ha habido momentos de su posparto que han sido realmente duros en el plano psicológico. Hace tan solo un par de días, la compañera de Alberto Chicote en las Campanadas de Antena 3 subió a su perfil social un vídeo de lo más tierno. En él se puede escuchar a la presentadora dedicando unas cariñosas palabras a su primogénita mientras esta le responde con unas sonoras carcajadas. “Qué más me da dormir poco si siempre que te despiertan es así. Mi carrete ahora solo tiene una dueña”.