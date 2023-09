¡No te pierdas el truco de Cristina Pedroche para que no se le escape el carrito de su bebé! La presentadora salió de paseo con su pequeña Laia que pronto cumplirá dos meses



Cristina Pedroche está disfrutando a tope de su faceta como mamá. La pequeña Laia vino al mundo el pasado 14 de julio y desde ese momento la presentadora no deja de compartir los momentos y las experiencias que está viviendo al lado de su niña. Y es que igual que explicó que había tenido un embarazo bastante tranquilo, también ha confesado lo intensa que está siendo su recuperación posparto, problemas capilares incluidos. Ahora, la recién estrenada mamá ha salido a dar un paseo con su bebé. ¿Quieres ver el truco que utiliza para que no se le escape el carrito? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

