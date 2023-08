Cristina Pedroche celebra el cumplemés de su hija Laia en uno de sus lugares favoritos

Loading the player...

Ha pasado ya más de un mes desde que Cristina Pedroche y David Muñoz se convirtieron en padres primerizos. La pequeña Laia vino al mundo el pasado 14 de julio y llegó para revolucionar sus vidas. No todo ha sido un camino de rosas: la propia Cristina revelaba recientemente que su postparto está siendo complicado. "La niña es muy buena y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar el porqué”, explicaba. Con motivo de su cumplemés, la pareja ha salido a celebrarlo, y lo han hecho en uno de sus lugares favoritos, tal y como ha mostrado la presentadora. Dale al play y no te lo pierdas.

