El motivo por el que Cristina Pedroche cede todo el protagonismo a su madre en el día de su 35 cumpleaños

Cristina Pedroche cumple 35 años este lunes. Es la primera vez que la presentadora sopla las velas con su pequeña Laia en brazos y se ha emocionado al pensar en este momento único, sobre todo, porque se siente muy identificada con su madre, Domi Navas, de 59 años. Por eso, ha compartido una sincera reflexión para darle las gracias por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por ella.

"Siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo semanas antes incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día. Que es especial, y lo es. Pero este año me he dado cuenta de otras cosas. Este año se me ha olvidado que iba a ser mi cumpleaños en varios momentos y es que sí, es muy importante, cumplo un año más. Pero ahora mi día especial es cada mañana cuando despierto con mi hija o cuando me sonríe o cuando me toca la carita. Ser madre ha cambiado muchas cosas", ha comenzado diciendo.

"Por eso este año a quien quiero felicitar yo es a mi madre. Por que hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañanadome a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Gracias, mamá, por todo lo que hiciste y por todo lo que haces. Felices 35 años de maternidad, mamá. Te quiero", ha añadido.

La presentadora está muy unida a su madre, que trabaja limpiando en un colegio. "Yo vengo de una familia humilde. Aunque mis padres siempre se han matado para darme lo mejor, tenía que trabajar si quería ciertas cosas. A partir de los 16 años, fui dependienta en Bershka, puse copas de noche, hice de azafata de imagen…Mi madre no me deja que les ayude económicamente. Mis padres siempre han sido hormiguitas y han guardado dinero por lo que pudiera pasar. Se mantienen solos y felices", declaró Cristina en una entrevista concedida a ¡HOLA! con motivo de su décimo aniversario como estrella de la televisión.

La felicitación que no podía faltar en un día tan especial era la de David Muñoz. El cocinero ha felicitado a su mujer con este precioso mensaje: "Imposible no amarte cada día más. Eres luz, pasión, belleza, alegría, amor, diversión, lealtad, energía, única… eres absolutamente adictiva, como la trufa blanca de Alba. Que suerte tenerte en nuestras vidas. Feliz cumpleaños, Pedroche Grande".

El 35 cumpleaños de la presentadora llega seis días después de su octavo aniversario de boda con el cocinero. "Qué suerte haber encontrado un compañero de vida como tú. Ni en mis mejores sueños había imaginado algo parecido. Estoy muy orgullosa de ti. Como marido, como profesional y ahora también como padre. Pensaba que no podía estar más enamorada de ti, pero cuando te veo cómo la miras, cómo la hablas…me derrito. Te amo. Os amo. Sois mi vida", compartió Cristina emocionada. David, por su parte, añadió: "Pues sí. Mi vida entera. Feliz aniversario de boda. Siempre juntos, siempre uno".