Todos los cambios que Cristina Pedroche ha experimentado desde que tuvo a su hija Laia

Laia, la hija de Cristina Pedroche y David Muñoz, tiene ya tres meses de vida. La pequeña vino al mundo el pasado 14 de julio y, desde que fue mamá, la presentadora se ha recuperado mucho, al menos, físicamente. Cristina ha compartido un vídeo en el que aparece luciendo abdomen y probándose pantalones, pues, al parecer, necesita una renovación de armario: "No me vale casi ningún vaquero de antes de estar embarazada. Aunque yo me veo más o menos igual, mi cadera no dice lo mismo", ha comentado. Sin embargo, este es solo un pequeño cambio entre los muchos que ha atravesado durante el postparto. Ella misma lo explicaba así recientemente: "Físicamente estoy bien, pero por dentro no”, declaró. Y es que su vida y su propia forma de pensar es muy diferente ahora. Repasamos todos los cambios que ha vivido en los últimos meses. Dale al play y no te lo pierdas.

