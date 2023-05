La divertida reacción de Cristina Pedroche al ponerse este vestido que ya llevó Paula Echevarría

Cristina Pedroche se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. La colaboradora de Zapeando, que ya está de 32 semanas, está muy emocionada con su 'beba', como llama cariñosamente a su hija. "El relleno de amor sigue creciendo. Amor infinito. Muy cansada sí, pero rellena de amor extremo", ha escrito en sus redes, donde está compartiendo día a día fotos para que sus fans puedan ver cómo va creciendo su barriga.

Esta semana, la presentadora acudió al trabajo con este vestido tan original diseñado porla firma española Capriche, de la que es cofundadora su gran amiga Helena Aldea. Se trata del diseño 'Henares', de corte asimétrico, color verde militar y con dos hebillas en la cintura y el escote.

Al ponérselo, la mujer del chef David Muñoz ha protagonizado una divertida anécdota. "Me superencanta este vestido, aunque estoy a punto de estallarlo. Bueno, estamos a punto de estallarlo... pero es ideal", dice Cristina sin poder contener la risa en un vídeo que ha compartido en su cuenta oficial. La popular presentadora ha reconocido que "me empeño en seguir llevando la misma ropa de antes (en talla más grande) y lógicamente no me queda igual". "Para mí, me queda mejor", asegura.

Al verlo, nos ha venido a la imagen esta foto que Paula Echevarría compartió en sus redes hace unos días. La actriz asturiana, que también suele vestir mucho de Capriche, se enfundó este diseño tan favorecedor para presumir de figura y piernas. Muy guapa, la que fuera protagonista de la serie Velvet presumió también de bronceado, completando su look con joyas doradas y manicura rosa, además de un maquillaje que destacaba especialmente sus ojos en negro.

Cristina y Paula han demostrado la versatilidad de este diseño, ya que la presentadora ha podido adaptarlo perfectamente a su embarazo. Pedroche irradia felicidad y solo hay que ver su sonrisa para darse cuenta de la etapa tan bonita que está viviendo. Eso sí, también ha confesado que estas semanas están siendo "una montaña rusa de emociones".

"Desde que me levanto hasta que me acuesto paso por taaaaantos cambios. De repente estoy riéndome como al instante siguiente estoy llorando. De repente me apetece mucho bailar y me pongo Flowers de Miley Cyrus a todo volumen (es una de nuestras canciones) como al siguiente segundo necesito sentarme porque siento que no puedo respirar bien... Hay días que puedo entrenar y cojo muchísimo peso y otros que no puedo ni subir una escalera. Se puede decir que no nos estamos aburriendo", ha contado.