Cristina Pedroche se protege ante un nuevo aluvión de críticas: 'Tengo que cuidar mi salud mental por mí y por mi hija'

Cristina Pedroche no pensaba que su primer posado en bikini tras el nacimiento de su hija Laia iba a generar tanta polémica. El pasado sábado, la presentadora, de 34 años, mostró a todos sus seguidores la nueva realidad de su cuerpo y dijo: "Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación". Sus palabras fueron muy cuestionadas, ya que podrían hacer sentir mal a otras madres que no han tenido una recuperación postparto tan rápida. Las críticias han sido tan fuertes, que Pedroche ha asegurado que "es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre".

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación. He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial", ha comenzado diciendo.

La presentadora de Password ha señalado que desde que dio a luz también "he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia y de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicologa perintal". Además, ha recordado que ha compartido "todos los libros, recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso" porque "la información es poder y a mí me ha venido muy bien". Del mismo modo, ha mostrado sus "entrenamientos y la comida para motivar a llevar una vida sana".

Tras estas explicaciones, ha indicado que su cuenta de Instagram es personal y que comparte su propia experiencia. "Todos los postpoartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie", ha confesado. En estos momentos, Pedroche tan solo piensa en su bienestar y en el de su hija y ha decidido protegerse de los haters. "Estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella".

"Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo ese odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida", ha finalizado, no sin antes dirigirse expresamente a una seguidora para aclarar cómo es su día a día tras ser madre. "No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto). No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento (perdón también por esto). El cuerpo de la mujer que muestras es real, de un posparto real. ¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así? Todos los cuerpos son reales y válidos y todas las mujeres iguales de buenas madres. No me intentéis hacer sentir mala madre a mí por favor", ha pedido.