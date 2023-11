David Muñoz habla por primera vez de su paternidad y del vestido que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas

David Muñoz ha acudido con su esposa, Cristina Pedroche, y sus padres, Rosa y Agustín, a la presentación de su nueva figura en el Museo de Cera de Madrid. Para el cocinero se trata de un "motivo de alegría" y satisfacción ver una réplica, tan parecida a él, en el museo al que tantas veces ha visitado de niño y adolescente. El chef madrileño ha aprovechado la ocasión para hablar sobre su nueva faceta como padre de una niña que, a tenor de sus palabras, le ha robado el corazón. Hace apenas cuatro meses él y la presentadora dieron la bienvenida a su primera hija, Laia. Y aunque según Cristina Pedroche no está siendo una experiencia fácil, por los miedos a los que se tiene que enfrentar como madre, el cocinero se muestra extremadamente feliz con su reciente paternidad. "Espectacular, [durmiendo ] lo que se puede, pero encantado de la vida, la verdad", confiesa a los micrófonos de Europa Press.

Durante la presentación no se separó de su lado su esposa Cristina Pedroche, con quien le encanta compartir todo, y solo tiene buenas palabras hacia ella. "Yo no me puedo sentir más afortunado de tener a una persona como Cristina a mi lado, que además es como es y que me ayuda tanto en todo", señala después de ocho años de matrimonio. Entre sus proyectos, tiene en mente abrir un nuevo restaurante en Dubái, ciudad a la que ha viajado este año en cuatro ocasiones, y también tiene pensado cambiar el año que viene DiverXo de ubicación, a un sitio que para él es el restaurante de sus sueños. El sueño de DiverXo nació hace 16 años y ahora, después de más de tres lustros, confiesa que no tiene tanta energía como entonces: "Yo me monté DiverXo con 27 años. O sea, sigo siendo joven, pero ya tengo 43. Antes salía de trabajar a las 12 de la noche o a la 1 y me iba a correr 12 o 14 kilómetros por la noche. Luego me acostaba, dormía 5 o 6 horas y me levantaba como nuevo. Evidentemente, eso ya no pasa", reconoce el maestro de los fogones.

El secreto de seguir a pleno rendimiento asegura que reside en cuidarse a nivel físico y mental. "Cuidar la alimentación, mucho, hacer mucho deporte, meditar e intentar tomarme las cosas de otra forma", es algo fundamental para el bienestar. "Y también mi psicóloga me ayuda mucho", añade el marido de la presentadora, que recurrió a la ayuda profesional para sentirse mejor consigo mismo. "Intento mejorar como cocinero, intento mejorar como padre, intento mejorar como persona. Y bueno, en algún momento pensé que me iba a venir bien y evidentemente me vino bien. No era una cuestión de que no podía más, era una cuestión de quería entenderme un poquito mejor, ser más feliz y gestionar mejor mis cosas. Y así ha sido".

Se aproximan las fechas navideñas y Cristina Pedroche volverá a presentar las Campanas el próximo 31 de diciembre. David, por supuesto, ha confirmado que sabe cómo será el vestido que lucirá la presentadora en la noche de Fin de Año. "He visto todo, ¿faltaría más? Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año, que es un trabajo muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual. Y quiso desvelar otros detalles: "Yo creo que además tiene también un mensaje súper bonito y súper potente. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que en este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda".