Cristina Pedroche y David Muñoz ya tienen a sus 'dobles' juntos en el Museo de Cera de Madrid

David Muñoz no se ha perdido la presentación de su nueva figura en el Museo de Cera de Madrid. Un evento importante para él en el que ha estado muy bien acompañado por su mujer, Cristina Pedroche, y también por sus padres, Rosa y Agustín, quienes han demostrado en más de una ocasión que son un gran apoyo para el chef. En este acto se ha descubierto la estatua de David, ubicada junto a la de Cristina. La presentadora no ha dejado pasar la oportunidad de hacerse una foto con su propia figura... ¡y con su suegro! Los dos han protagonizado un curioso momento posando ante la cámara del cocinero, que ha inmortalizado el momento. David, además, ha hablado sobre su reciente paternidad, pues hace tan solo cuatro meses se convirtieron en padres de la pequeña Laia. Dale al play y no te lo pierdas.

