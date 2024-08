Cristina Pedroche reflexiona durante su viaje en China y desvela lo que más echa de menos desde que es madre

Cristina Pedroche está viviendo un verano inolvidable después de presentar su primer libro, La fuerza del miedo, y de que su hija Laia cumpliera el pasado 14 de julio su primer año de vida. La presentadora de televisión está aprovechando esta estación para desconectar de la rutina y junto a su marido, David Muñoz y su niña, ha hecho las maletas y está pasando unos días en Asia. Precisamente, desde este país, la colaboradora de Zapeando ha hecho una profunda reflexión sobre cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre y qué es lo que más echa de menos.

© cristipedroche

Desde que Laia llegase al mundo el 14 de julio del pasado año, la vida del chef y la presentadora dio un vuelco radical. Con la naturalidad que siempre ha caracterizado a Pedroche en redes sociales, no ha dejado de transmitir a sus seguidores algunos aspectos de la maternidad y de la realidad del posparto. "Qué calladito os teníais lo divertido que es viajar con un bebé de un año, ¿no? La Pitaya con los 13 meses que tiene ya ha estado 3 veces en Dubái, en México, en Singapur… (por España también en muchas ciudades) y hasta que ha empezado a andar en serio era bastante “fácil” (todo lo fácil que puede ser, entendedme), ha comenzado escribiendo Pedroche en su perfil público.

© cristipedroche

Un texto que ha acompañado de una bonita fotografía en blanco y negro con su hija en brazos desde Shanghai, y en el que ha seguido explicando lo "emocionante" que se ha vuelto todo: "Ahora todo se ha vuelto muy interesante para ella. Quiere correr, gritar, cogerlo y tirarlo todo. Voy a necesitar vacaciones de estas vacaciones". Cristina Pedroche también ha aprovechado esta ocasión para explicar lo que más echa de menos desde el nacimiento de Laia: "En realidad me están encantando estos días y lo único que a veces echo de menos es tener algún momento a solas con Marido, pero esos tiempos volverán. Ahora nos toca vivir esta yincana y lo mejor y lo que más me gusta es descubrir (o redescubrir) el mundo a través de sus ojos. Me fascina".

© cristipedroche

Cristina Pedroche, quien ha compartido también un carrusel de los mejores momentos de sus vacaciones, está disfrutando de unos días mágicos con el prestigioso chef y su hija en China. Primero visitaron Pekín, donde ha desconectado y aprovechado para visitar los sitios más emblemáticos de la ciudad, degustar su exquisita gastronomía, y descansar. Un viaje que el rostro de la cadena privada de Atresmedia ha definido así: "Como cada vez que vengo, estoy amando China fuertemente".

© cristipedroche

Después de Pekín, la familia al completo se desplazó a Shangai, donde han podido deleitarse mientras cenaban de unas espectaculares vistas del skyline de Pudong, y más concretamente de la Torre Perla Oriental, un impresionante rascacielos dentro del mar y que por la noche se ilumina de color rosa. También han tenido la oportunidad de conocer el Templo Longhua, un templo budista dedicado al Buda Maitreya. Aunque la mayoría de los edificios actuales datan de reconstrucciones posteriores, este edificio conserva el diseño arquitectónico de un monasterio de la dinastía Song y que fue construido por primera vez en el año 242 d.C. Un viaje inolvidable al que Cristina Pedroche está "deseando volver":

© cristipedroche