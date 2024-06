Cristina Pedroche debuta como escritora: del doble ritual diario con su hija Laia al 'casting' de pediatras

"Estoy nerviosa pero intentando disfrutar cada instante. Sé que me expongo muchísimo y es la vez en la que más desnuda me encontraréis, porque esto está escrito desde lo más profundo de mi alma", estas son las palabras que ha pronunciado Cristina Pedroche este 5 de junio que siempre recordará, ya que es el día en el que se ha publicado su primer libro, Gracias al miedo, en el que bucea por los sentimientos que la invadieron tras el nacimiento en julio de 2023 de hija Laia, su primera hija junto al chef Dabiz Muñoz. De esta nueva aventura ha dado todos los detalles durante su visita a El Hormiguero, donde también se ha sincerado acerca de sus curiosas rutinas y de las redes sociales.

La presentadora, que dedica el epílogo del libro a su pequeña, ha explicado que el proceso de escritura nació para "poner un poco de orden en mi cabeza". Nunca imaginó que una consulta médica acabaría convirtiéndose once meses después en un libro que refleja su lado más personal y en cuyas páginas vuelca todos sus sentimientos. "A las dos semanas de dar a luz fui a la ginecóloga para que me diera el alta y le expliqué que lloraba mucho, que me daba pánico todo. Me dijo que escribiera a modo terapia. No se lo dije a nadie, pero iba escribiendo cuando la niña se dormía", ha dicho sobre el inicio de este proceso que culminó cuando recibió la propuesta de Planeta de escribir. "Les dije que lo tenía ya escrito", ha señalado.

Pedroche reconoce que la maternidad ha multiplicado todos sus miedos y cuenta que en estos meses ha hecho un auténtico "casting de pediatras", recorriendo cinco consultas diferentes para encontrar a la persona adecuada que haga el seguimiento de Laia. "Siempre he sido muy miedosa, pero ser madre lo desembocó todo más. A la vez soy valiente porque cojo todas las herramientas, estudio, me informo y pregunto para hacer las cosas de la mejor manera posible". Recuerda que desde el momento en el que supo que estaba embarazada, le invadió esa sensación y quiso "refugiarme todo el rato en mi casa, quería solo estar encerrada".

En varias ocasiones ha explicado sentirse superada por el odio que recibe en redes sociales y le preocupa que esto afecte en el futuro a Laia. "Por mi posición y mis privilegios creo que va a tener cosas positivas, pero hay otras que no me gustan", ha indicado, haciendo referencia al odio que genera en redes sociales, una situación que muchas veces la ha superado. Es, de hecho, la razón por la que no comparte fotos de la pequeña, ni siquiera tapando su rostro: "Casi todas las semanas recibo fotos muy feas y vídeos a los que ponen mi cara haciendo cosas que no están bien. '¿Les voy a dar yo la foto de mi hija? No"

Sus rutinas y la luz roja

Cuando las cámaras de Zapeando se apagan y Cristina Pedroche vuelve a casa, sigue unas rutinas muy particulares entre las que se encuentra la 'caza' del sol. "La niña no me deja dormir mucho, por la mañana me la pongo en el porteo y nos vamos a por los primeros rayos de sol", ha relatado sobre esta salida que se produce también al atardecer, para coger los últimos ratos de la tarde. Al regresar a su domicilio, ya de noche, le gusta poner luz roja tanto en la lámpara de la habitación como en su móvil. Ahora incluso quiere cambiar toda la iluminación de la casa. "Ya estás con una cosa nueva", le dice su marido, que luego queda tan encantado con el cambio que incluso quiere esta tonalidad en su teléfono.

