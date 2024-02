Cristina Pedroche detalla su conversación con Naomi Campbell y la simpática reacción de su hija Laia

El imperio hostelero que han creado David Muñoz y Cristina Pedroche ha llegado hasta Dubái, donde el chef conocido en el mundo gastro como Dabid Muñoz ha llevado su talento entre fogones a un nuevo local. Premiado con tres estrellas Michelin, acaba de abrir el restaurante StreetXO en los Emiratos Árabes y su inauguración reunió el pasado fin de semana a personalidades internacionales como Naomi Campbell. Del encuentro con la top model ha dado todos los detalles la presentadora de Zapeando, quien está entusiasmada de haber sido la anfitriona de uno de los iconos de la moda.

-Cristina Pedroche cuenta a quién se parece su hija Laia y su deseo de ampliar la familia

-Cristina Pedroche desvela los curiosos apodos con los que llama a su hija Laia

Pedroche recomendó a su marido ir a saludar a Naomi Campbell, y aunque en principio prefería que la modelo se acercase a la cocina para no parar de trabajar, finalmente el chef sí salió a la mesa. "Estuvieron hablando dos minutos y se fue de nuevo a la cocina. Yo ni me acerqué, les miré desde lejos", ha recordado. Sin embargo, la casualidad quiso que tuviera una agradable conversación con la 'Diosa de Ébano' mientras llevaba en brazos a su hija Laia, que con siete meses acudía por primera vez a un evento de estas características.

Después del breve encuentro entre Muñoz y la reina de la moda, Pedroche se fue al baño para dar de comer a su hija y fue en ese rato cuando se cruzó con Naomi: "Cuando estoy llegando de nuevo al restaurante veo que sale ella y viene directa a nosotras. Yo pensaba, 'Oh my God, háblale en inglés'. Me empezó a preguntar cosas de la niña. Yo le dije que qué tal había comido y me dijo 'muy bien, me ha encantado'. Le respondí, pues cuando quieras es tu casa". Durante la charla, según ha contado la presentadora la observaba asombrada. "Laia se quedó mirándola todo el rato. Claro, nunca había visto un pibón así", ha resaltado con una gran sonrisa.

-¿Quieres ver la habitación de Cristina Pedroche cuando era adolescente en la casa de sus padres?

Cristina ha contado que inicialmente pensó que Campbell llegaría al local, se haría unas fotos y comería un par de cosas, pero se sorprendió al ver que "comió bastante". Entre los platos que degustó había "croquetas, dumpling y se bebió el huevo de la Pedroche, se chupaba los dedos y todo, estuve todo el rato mirándola desde la puerta del baño". La presentadora no compartió mesa con la modelo porque está "tan nerviosa" en las inauguraciones que prefiere comprobar que la gente esté comiendo bien y hablando con Dabiz, que mientras cocina le pregunta por cada mesa. "Yo voy cotilleando todo para luego contárselo", ha indicado.

El momento fan con JLo

Durante su estancia en Dubái para la inauguración de este nuevo templo de cocina vanguardista, Pedroche y Muñoz acudieron también a un acto en el que coincidieron con Jennifer Lopez . "¿Se puede ser más guapa? Yo digo NO. En persona es aún más increíble. Estoy en shock. Menos mal que he posado en el photocall antes que la diva", decía la presentadora, que protagonizó un momento fan al grabar con su propio móvil la entrada de la cantante, que estaba muy pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor y no dejaba de saludar con la mano.

Loading the player...

Naomi Campbell visita a David Muñoz en su restaurante ¡y Cristina Pedroche no puede contener la emoción!