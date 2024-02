¿Quieres ver la habitación de Cristina Pedroche cuando era adolescente en la casa de sus padres?

Loading the player...

Cristina Pedroche siempre ha compartido con orgullo cuáles son sus orígenes. La presentadora habla con emoción de su infancia y adolescencia que transcurrió en Vallecas, uno de los barrios de Madrid más populares y castizos. Ella misma reconoce que la casa de sus padres sigue siendo 'su casa' y acude con frecuencia a ella, dado que está muy unida a su familia. Ha sido durante una de sus últimas visitas, en compañía de su hija, cuando ha enseñado a sus 3 millones de seguidores cómo era su habitación de adolescente, una estancia de la casa familiar que según sus propias palabras: "O sea tiene la habitación mi madre tal y como yo la dejé". (...) "O sea es que parece que no me he ido". ¿Quieres ver su habitación? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

