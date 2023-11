El increíble posado de Cristina Pedroche en México, horas antes de celebrar con su hija el nuevo triunfo de Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche puso rumbo a México el pasado viernes para acompañar a su marido, Dabiz Muñoz, a la gala de los Premios The Best Chef. Según confesó en aquel momento, tenía dudas sobre si debía viajar con él o no, ya que eran muchas horas de vuelo para su hija Laia, de tan solo cuatro meses. Sin embargo, finalmente se arriesgó y acertó. La presentadora, de 35 años, está viviendo unos días de ensueño en un complejo de lujo situado en Chocholá, a 35 km de Mérida, un lugar desde el que ha posado así de espectacular en bikini. "Tengo que aprovechar cuando se duerme la beba para hacer mis cosas, así que hoy yoga y baño a la vez", ha dicho junto a estas fotos en las que aparece estupenda.

Después de estos ratitos de yoga y baño, Pedroche ha sido testigo de la increible hazaña de Dabiz Muñoz. Por tercer año consecutivo, el madrileño ha sido elegido como el mejor cocinero del mundo en una gala que la presentadora ha seguido alejada de las cámaras para poder vivirla mucho más tranquila junto a su hija. "Le amo. Elegido el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo. Haciendo historia", ha exclamado muy emocionada.

Al borde de las lágrimas, Pedroche ha añadido: "Tercer año consecutivo. No tengo palabras. Además, la niña, que cuando se duerme nunca jamás se queda en el carro, cuando se ha quedado dormida le he dicho: 'Por favor, quédate en el carro, tranquilita, que quiero estar cerca de papi para desearle suerte'. Y se ha quedado en el carro tan tranquila... la amo y amo a su padre".

Muñoz, por su parte, ha tenido muy presente a las dos mujeres más importantes de su vida a la hora de dedicar el premio. "No tengo palabras. Mejor chef del mundo 2023, los sueños se cumplen si luchas por ellos, si crees en ti y siempre buscas tu mejor versión. Gracias a la vida, a la gastronomía, a mis compañeros, a The Best Chef y a mis equipos, sois increíbles, esto es gracias a vosotros, os quiero y os admiro. Pero sobre todo, gracias a mis vidas enteras, mis Pedroches preciosas, vuestras sonrisas diarias me hacen mejor persona y mejor cocinero, sois increíbles. Os amo. Llorando de felicidad", ha dicho lleno de ilusión.

El chef siempre ha manifestado que sin su mujer "no habría sido posible todo lo que estamos haciendo estos años en el mundo XO". Se casaron el 24 de octubre de 2015 en una íntima ceremonia civil celebrada en su casa y desde entonces son la viva imagen de la felicidad. El pasado 14 de julio dieron la bienvenida a su primera hija y Muñoz se muestra inmensamente feliz con su reciente paternidad. "Espectacular, [durmiendo ] lo que se puede, pero encantado de la vida, la verdad", confiesa a los micrófonos de Europa Press.