Los favoritos en la semifinal de 'MasterChef celebrity': ¿quién tiene más opciones?

Tendrán que demostrar todo lo que han aprendido en estas semanas para hacerse con el preciado título del mejor cocinero celebrity de la edición. La semifinal de MasterChef celebrity enfrentará a los aspirantes que aún permanecen en el talent a las pruebas más exigentes para que demuestren su valía. Laura Londoño, Blanca Suárez, Toñi Moreno, Daniel Illescas y Álvaro Muñoz Escassi encaran la recta final de un programa en el que han demostrado que pueden brillar en la cocina igual que en sus profesiones. Han encarado todo tipo de desafíos con acierto y ahora se enfrentan al definitivo: una semifinal que no se lo va a poner nada fácil. Los aspirantes decidirán su futuro en el concurso con una de las elaboraciones más difíciles sin duda: replicar una tarta de chocolate del maestro David Pallás, uno de los profesionales reposteros más relevantes del país.

A lo largo del concurso cada uno ha demostrado sus habilidades y se han perfilado ya quienes son claros favoritos para colarse en la final del concurso. Repasemos sus opciones. El jinete Álvaro Muñoz Escassi es, además de rápido elaborando las recetas, un cocinero con muy buen gusto. Sus platos han sido bastante acertados en casi todos los programas aunque también ha hecho algunos que no han sido del todo aplaudidos por los jueces. Desde que arrancó esta edición ha sido uno de los más temidos por sus compañeros pues tiene cualidades que le sitúan siempre entre los mejores. Durante el programa ha confesado que le gusta cocinar y que tiene en el hijo de María José Suárez, su novia, a su mejor pinche.

Laura Londoño actúa y canta bien como ha demostrado en la serie Café con aroma de mujer. Su talento en la cocina es además notable. Aunque parecía que al principio pasaba más desapercibida pronto se convirtió en una de las más destacadas. Su minuciosidad en los detalles y sus habilidades con las manualidades han logrado que sea una de las mejores en las pruebas de repostería. Quizá por eso la última prueba de esta semifinal la beneficie. Teniendo en cuenta su trayectoria durante el talent parece claro que ella se colará entre los finalistas de esta edición, a no ser que en esta última entrega las recetas no le salgan bien.

Está decidida a abrir una pequeña casa de comidas en Asturias, su tierra, y para ello se está volcando en cuerpo y alma en aprender algunos trucos. Blanca Romero está exprimiendo al máximo el concurso, no solo por lo mucho que está avanzando en la cocina (aunque a veces no acepta las indicaciones de los chefs de buen grado), sino por lo que ha significado para ella esta nueva aventura televisiva. La modelo y actriz ha reconocido que lleva unos años centrada en el cuidado a su hijo pequeño Martín, lo que la ha alejado el foco público. Ella también tiene muchas opciones para hacerse con un hueco en la semifinal porque sus recetas, aunque a veces no siguen a la perfección las indicaciones (sobre todo en las pruebas de exteriores) siempre tienen un gran sabor.

Samantha Vallejo Nágera ha puesto a Toñi Moreno el sobrenombre de "caballito ganador" y la presentadora, haciendo siempre gala de su simpatía, lo repite cada vez que recibe una buena crítica por sus platos. Su trayectoria en el concurso ha sido un tanto irregular pues ha hecho muchas recetas que la han colocado en el top de los mejores y también otras que no han estado acertadas. Quizá de la sorpresa en esta semifinal que la lleva en la prueba de exteriores a su Andalucía y logre colarse entre los mejores.

Lo mismo ocurre con Daniel Illescas que ha ido paso a paso, lento pero seguro, en su camino al top cinco. Aunque no ha sido los que más han despuntado en las diferentes pruebas ha ido superando los retos que le han puesto en el camino hasta llegar a la semifinal. Daniel despidió la semana pasada a uno de sus buenos amigos dentro del talent Jesulín de Ubrique, un adiós marcado por la emoción pues estaban a las puertas de la semifinal. Ahora el influencer se enfrentará solo a este reto por convertirse en finalista. ¿Conseguirá convencer a los jueces?

La semifinal de MasterChef celebrity promete reunir frente al televisor a un buen número de espectadores como han hecho ya los programas que la han precedido. El talent se ha convertido en punto de encuentro de una audiencia fiel que cada semana sigue la evolución de los cocineros más famosos alcanzando cotas de hasta un 18% de share. ¿Tienes ya a tu favorito?