Toñi Moreno se sincera sobre su relación con Jesulín: 'Nos conocimos con 15 años y ninguno tuvo mucha infancia'

Toñi Moreno le ha dedicado unas emotivas palabras a Jesulín de Ubrique, tras su expulsión de MasterChef Celebrity. La presentadora ha abierto su álbum personal y ha compartido un carrusel de fotografías de los dos. Junto a estas instantáneas, ha escrito unas palabras que le ha dedicado a su "amigo", explicando cómo se conocieron: "Éramos dos niños con demasiadas responsabilidades". A diferencia de su compañero y amigo, la periodista continúa una semana más detrás de los fogones del conocido concurso. Su paso por el programa está siendo una aventura para ella y cada día está más cerca de la final.

“Nos conocimos cuando ambos teníamos 15 años. Ninguno de los dos tuvimos mucha infancia, por eso nos entendemos tan bien”, ha comenzado escribiendo Toñi Moreno, junto a una primera fotografía en la que aparece abrazada al torero. La periodista y Jesulín de Ubrique se conocieron cuando eran pequeños, ella era presentadora en la tele local de su pueblo y él era novillero. Cabe recordar que, además de una bonita amistad, también tuvieron un pequeño romance cuando eran jóvenes: “Mi familia no tenía teléfono y me llamaba a casa de mi vecina y decía ‘hola vaquilla’. A mí me gustaba”, dijo la maestra de ceremonias de Gente Maravillosa.

A pesar de que su relación ha perdurado en el tiempo, ser compañeros en el programa ha hecho que estrechen aún más los lazos. “Pensé que te conocía, pero no ha sido hasta MasterChef Celebrity cuando te he descubierto. Tu desconfianza inicial con todo el mundo responde a ese niño que quiere protegerse después de haber sufrido tanta deslealtad… pero cuando abres la puerta de tu corazón es para siempre”, ha continuado confesando Toñi, mostrando las imágenes inéditas de los momentos que ha vivido con el diestro detrás de las cámaras. Pruebas de exteriores, pequeños fragmentos de los distintos viajes que han realizado o el momento en el que imitaron a La promesa, han sido algunos de los recuerdos que la comunicadora ha compartido.

“Estoy orgullosa de ti Jesulín de Ubrique y te considero mi amigo. Una palabra grande como tú. (Me gustó ganarte en la prueba de eliminación, no te confundas). Te quiero”, ha terminado diciendo la periodista entre risas, pero sin pasar por alto el gran cariño que le tiene al que ha sido su amigo de toda la vida. Además, Toñi ha querido dejar claro, que a pesar de los malos rollos que pueda generar una competición, ha disfrutado como cuando era una niña: “Los dos hemos vuelto a ser niños en este programa…. Hemos vuelto a salir como adolescentes, a reírnos, sin mochilas, con gente de verdad”, ha relatado la presentadora.

Jesulín de Ubrique, muy agradecido con el programa, también ha querido compartir con sus seguidores algunos de los mejores momentos de su paso por el concurso. “Es difícil para mí expresar lo agradecido que estoy por haber podido participar en este concurso con todos y cada uno de mis compañeros y con un equipo por detrás tan maravilloso. Entré pensando que podría salir en el primer programa y he llegado al décimo. Aún no me lo creo”, ha comenzado diciendo el diestro, junto a una imagen en la que aparece sonriente durante una de las pruebas. “Me ha encantado ser vuestro villano favorito, pero lo que más me ha gustado, ha sido poder conoceros a todos y cada uno de vosotros y poder decir que sois mis amigos”, ha continuado escribiendo. Además, el torero no ha pasado por alto mandarle un mensaje a su gran amiga Toñi Moreno: “Ya sé que disfrutaste ganándome, a ver si te piensas que yo no me habría alegrado de ganarte a ti”, ha confesado entre risas.