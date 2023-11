La conmovedora carta de felicitación de Miguel Ángel Muñoz a su ‘Tata’ el día que hubiera cumplido 99 años

Miguel Ángel Muñoz sufrió una gran pérdida el pasado 22 de julio tras el fallecimiento de su tía bisabuela, Luisa Cantero Sánchez, a los 98 años. Fué él mismo el encargado de anunciar la fatídica noticia a través de su perfil público: "Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo". Ahora, ha recordado a 'su tata', el día de su 99 cumpleaños con un emocionante mensaje: "Se me hace tan difícil la vida sin ti… Ya lo estarás viendo tú desde allí arriba. ¿Verdad?".

El actor está pasando por una época complicada de su vida tras el ingreso hospitalario de su madre, Cristina Blanco, tal y como informa la revista Semana. A esto se suma que es el primer cumpleaños que no sopla las velas con su querida Tata. Un día muy especial en el que Miguel Ángel Muñoz ha querido escribirle unas emotivas palabras, que ha acompañado con unas viñetas, muy divertidas, en las que aparecen ambos disfrutando de su compañía muta: "Mi Tata… 99 años! Ya no recuerdo la última vez que no soplamos las velas de tu cumpleaños juntos", ha comenzado escribiendo.

A corazón abierto, Miguel Ángel Muñoz ha querido hablar desde lo más profundo para contar cómo se encuentra sin su tía abuela. Ha compartido con todos sus seguidores una reflexión de lo más emotiva a causa de este momento tan complicado que atraviesa: "Hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces. Sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida. He escogido estas viñetas porque representan muy bien lo mucho que nos hemos divertido juntos y muestran la capacidad que tenías de sentirte como la niña que eras a pesar de todos los años que tenías. Nunca me hiciste sentir mal por nada. Gracias. Se que te lo he dicho muchas veces, pero te lo repito para que te llegue al cielo. Gracias Tata".

Miguel Ángel Muñoz es el encargado de presentar este año la premiere de Los Latin Grammy, un hecho con el que también ha recordado a su tía abuela y cuando ambos hablaban de este momento: "Porque aunque permita que me caigan las lágrimas necesarias por todo lo que te echo de menos cada día, si me pongo a revisar las fotos reales o nuestros vídeos iba a llegar a presentar Los Latin Grammys, me deshidratado de tanto llorar".

Luisa Cantero, más conocida como la Tata, fue el mayor apoyo de Muñoz. Le cuidó cuando era un niño y siempre ha estado a su lado. Tan fuerte era su vínculo, que pasaron el confinamiento juntos. El resultado de esos días fue el debut del actor como director con el documental 100 días con la Tata que se estrenó en la plataforma digital, Netflix. Una pieza basada en los vídeos cotidianos que realizaron durante la pandemia y que se hicieron virales, alcanzando algunos millones de reproducciones.

En la tarde del sábado, 22 de julio, Miguel Ángel Muñoz sorprendía a sus seguidores con una triste carta en su perfil público. El actor anunciaba el duro golpe que había recibido: el fallecimiento de su tía abuela. "Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar", expresaba en un fragmento del texto, dejando entrever el dolor más grande que sentía. Quiso compartir su dolor con sus seguidores. Porque Miguel Ángel Muñoz hizo que la 'Tata' fuera la abuela de todos.

