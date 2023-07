Miguel Ángel Muñoz anuncia la muerte de su querida 'Tata' a la que le dedica una conmovedora carta

Pasadas las ocho de la tarde de este sábado 22 de julio, Miguel Ángel Muñoz anunciaba la peor de las noticias: la muerte de su querida tata a los 98 años de edad. El actor tenía un vínculo muy especial con su tía abuela y así lo mostraba en el día a día de su perfil público, donde compartía entrañables vídeos con "una de las personas a las que más ha querido en este mundo".

En diciembre de 2021, Miguel Ángel estrenaba 100 días con la Tata, el documental en el que se estrenaba como director mostrando cómo vivió la cuarentena con su querida Luisa Cantero. Con 97 años, la tata se convertía en una estrella de la alfombra roja y vivía una de las experiencias más bonitas de su vida. Este sábado, el protagonista de UPA Dance se despide de ella con todo el dolor de su corazón y le dedica esta conmovedora carta.

"Querida Tata, no puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos. No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca".

"Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobretodo por enseñarme a amar de de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo"

"Todos los procesos terapéuticos, el haber podido realizar nuestra película durante tantos años y sobre todo la formación que pude hacer durante todo el año pasado sobre 'acompañamiento al duelo final de la vida' con Assumpta Mateu y su gran equipo de teraéutas, Vicente, Reme... Y cada uno de los que han pasado por los diferentes módulos, me han ayudado a perder gran parte del miedo y han hecho que estos últimos meses y sobre todo estos últimos quince días haya podido afrontar nuestra despedida sin tanto susto como me había imaginado.

"Las prácticas en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de la Fuenfría fueron provindeciales. Ha sido tan bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro. Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido ciudarte hasta el final en tu casita, en tu camita, rodeada de todos tus santos: desde la Vírgen del Carmen, SanJudas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacían feliz".

"Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor. Tu despedida ha sido tal y como tú querías; discreta, sencilla y rodeada de unos poquitos, aun sabiendo que hay tanta gente que le hubiera gustado estar, pero era tu decisión y yo me siento orgulloso de que hayamos podido hacerlo así".

"Doy las gracias todos los que habéis estado, habiendo sido avisados en 24 horas y viajando desde tantos kilómetros, muchos de vosotros para poder acompañarnos. También a los que no habéis podido asistir pero estabas ahí de otra manera. Y sobre todo a vuestra discreción para que haya podido ser yo quien lo comunique con la delicadeza que a la Tata le hubiera gustado".

"Y por último a mi familia y a mi familia elegida, todos sabéis quiénes sois, por acompañrme con tanto respeto y cuidado, y de una manera tan especial. Os quiero mucho y la Tata estoy convencido que desde el cielo os da las gracias también. Seguro que la habéis emocionado muchísimo. Como hemos hecho tantas veces en estos últimos días brindo con Quina Santa Catalina, por mi maestra, mi musa, mi actriz, mi gitana y mi gran amor: Doña Luisa Cantero Sánches 'Mi Tata'. Descansa en paz, siempre juntos. Te quiere 'Miguelito'".

