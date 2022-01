El conmovedor discurso de Miguel Ángel Muñoz a su Tata tras alzarse con el premio Forqué

Miguel Ángel Muñoz apareció solo sobre la alfombra roja de los premios Forqué, pero tenía una grata sorpresa guardada para los telespectadores. A esta gala del cine y la televisión acudió acompañado de su tata, la querida y entrañable Luisa Cantero, de 97 años, que tanto nos hizo reír con él durante el confinamiento. Juntos aparecieron en el patio de butacas, donde compartieron momentos inolvidables -el baile y las risas durante el espectáculo que ofrecieron los Morancos- antes de vivir el que sería uno de los instantes más emocionantes de la gala. Su documental 100 días con la tata, en el que tanto esfuerzo e ilusión habían puesto, resultó el ganador del premio Forqué. Sin poder creérselo y llorando de emoción, el artista de Un paso adelante subió al escenario para mostrar su agradecimiento, no sin antes fundirse en un abrazo con su tata, a la que tanto quiere y que curiosamente no es ni su abuela ni su bisabuela, sino la hermana de su bisabuela y la persona que le cuidó cuando era pequeño mientras sus padres trabajaban.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

'Esto va por ti tata, te quiero mucho'

El actor madrileño pronunció el discurso más emotivo de los Forqué y conmovió al público tras dedicarle el galardón al productor fallecido Jose Sámano, que tanto le inspiró para rodar este documental, y por supuesto a su tata, "la mujer más importante de mi vida, junto con mi madre, que está aquí y me ha brindado la oportunidad de contar esta historia de amor", señaló entre aplausos. En un intento por recomponerse y mientras se secaba las lágrimas de los ojos, Muñoz compartió con el público los pensamientos y sentimientos tan profundos que despierta en él su querida Luisa. "Ella tiene 97 años y en algunos momentos la vida no es tan maravillosa cuando te haces tan mayor. Hay momentos tan difíciles en los que ella pide que el señor se la lleve, y yo le digo que quizá la ha tenido aquí tanto tiempo para hacer algo tan importante como esta película y mostrar unos valores admirables en los cuales todos nos deberíamos reflejar, como envejecer, aceptar que uno a cierta edad ya no es independiente, y vivirlo con alegría y agradecimiento. Y por eso esto va por ti, tata Te quiero mucho", le dijo Miguel Ángel, que no quiso despedirse sin antes llevarle el premio al patio de butacas. "Si nos han dado un premio, que no me lo esperaba, pues tienes que decir algo tata, el premio es de los dos", se acercó a decirle al oído. Entonces la tierna anciana accedió, retirándose su mascarilla adornada con un corazón, y con la voz entrecortada dio "las gracias a todo el mundo" entre lágrimas. "Estoy muy emocionada", fueron las breves pero emocionantes palabras que pronunció en medio de la gran ovación de todo el público.

-Conozca la lista completa de premiados en los Forqué

-Miguel Ángel Muñoz, roto de dolor tras la muerte del guionista junto al que escribió el documental sobre su Tata

VER GALERÍA

Tanto Miguel Muñoz como la Tata se convirtieron en dos de las personalidades más populares durante el confinamiento, mientras el mundo vivía con incertidumbre una pandemia mundial. Juntos nos hicieron reír gracias a sus vídeos que se hicieron virales a través de las redes sociales. Fue entonces cuando el que fuera presentador de Como Sapiens, consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida después de una serie de complicaciones en su salud, se le ocurrió la idea de hacer este largometraje que ha sido merecedor de este galardón con el que ambos han cumplido un sueño.

-Miguel Ángel Muñoz se queda calvo ¡La tata es la culpable!

Loading the player...

¡Bailando salsa! Miguel Ángel Muñoz y su 'Tata' de 96 años mueven las caderas al ritmo de Marc Anthony

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.