Miguel Ángel Muñoz recuerda a su querida 'Tata' un mes después de su fallecimiento

Hace poco más de un mes, Miguel Ángel Muñoz recibía una de las noticias más duras y tristes de su vida: la muerte de su tía abuela Luisa Cantero Sánchez, más conocida como la 'Tata'. Fue el pasado 22 de julio, a los 98 años de edad, cuando la mujer se despedía de este mundo. Ante este hecho, su nieto quiso hacerle un homenaje en forma de carta para despedirse de ella, en la que desahogó todo el dolor que llevaba por dentro. Ahora, un mes después, el actor se ha pronunciado de nuevo para recordar a la que fue una de las personas más importantes de su vida.

A corazón abierto, Miguel Ángel Muñoz ha querido hablar desde lo más profundo para contar cómo se encuentra tras un mes sin su tía abuela. Ha compartido con todos sus seguidores una reflexión de lo más emotiva a causa de este momento tan complicado que atraviesa. "Aún estoy abrumado por tantísimo amor recibido y sigo sin poder contestar a la pregunta de '¿cómo estas?'", comenzaba escribiendo. "No sé cuándo ni de qué forma podré expresar todo este proceso, pero a pesar del vacío tan grande que tengo, me siento muy acompañado cada día", continuaba diciendo. "Desde los más cercanos que me están cuidando 'como siempre', hasta cada una de las personas que me habéis escrito por Whatsapp, me paráis en la calle o me habéis enviado cariño a través de las redes sociales", confesaba, agradeciendo a todos el apoyo que estaba recibiendo en estos momentos.

"Me quedo con esta frase de mi querido Mariano Alameda con la que no puedo estar más de acuerdo: 'Se puede seguir amando dentro lo que no está fuera'. ¿Pero de la misma manera? En ello estoy Tata", concluía este desgarrador texto en el que ha vuelto a demostrar el amor tan profundo que siente y sentía hacia su 'Tata' querida. A sus palabras le acompañaban una foto en la que salían los dos riéndose, demostrando la complicidad que siempre ha habido en ellos. Luisa era una de las personas más importantes para Miguel Ángel Muñoz, ya que estuvo en su niñez y adolescencia. Además, fue a ella a la que grabó un documental -100 días con la Tata- con el que se estrenó como director, con el fin de que quedara reflejado el vínculo tan especial que guardaban.

Al instante, su publicación se ha llenado de mensajes de cariño y apoyo hacia el actor de amigos, compañeros de profesión y seguidores. Entre ellos se encontraba el de Paloma Cuevas, que ha querido transmitir todo su ánimo con unas palabras de lo más especiales: "Cada momento, lugar, risa, emoción... ella lo seguirá viviendo a través de ti. El mejor homenaje que la puedes rendir es ser inmensamente feliz... ¡Eso es lo que ella espera sentir dentro de ti! ¡Tu felicidad, que sigue siendo la suya! ¡Porque ella vive en ti!", le dedicaba la diseñadora de moda.

En la tarde del sábado, 22 de julio, Miguel Ángel Muñoz sorprendía a todos sus seguidores con una triste carta en su perfil público. El actor anunciaba el duro golpe que había recibido: el fallecimiento de su tía abuela. "Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar", expresaba en un fragmento del texto, dejando entrever el dolor más grande que sentía. Quiso compartir su dolor con sus seguidores. Porque Miguel Ángel Muñoz hizo que la 'Tata' fuera la abuela de todos.