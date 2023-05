'UPA' está de vuelta con tres protagonistas de la serie original, pero... ¿qué ha sido del resto?

Llegó el momento más esperados por los seguidores y nostálgicos de Un paso adelante, que vuelve esta semana ocho años después y lo hace con nuevos capítulos bajo el nombre de UPA Next. La serie, que fue todo un fenómeno en nuestro país durante las seis temporadas y más de ochenta capítulos que duró, regresa con aires renovados pero manteniendo la esencia de la ficción original que cautivó a millones de telespectadores.

La producción televisiva de Atresmedia cuenta para esta etapa con tres protagonistas que en su día se convirtieron en auténticos ídolos para muchos jóvenes: Beatriz Luengo (Lola), Mónica Cruz (Silvia) y Miguel Ángel Muñoz (Rober), que retoman los mismos personajes que les catapultaron a la popularidad, aunque con la lógica diferencia de edad por el tiempo que ha pasado desde entonces.

También repite la gran Lola Herrera como Carmen Harranz, la inolvidable directora de la escuela de baile, pero en su caso será solo en apariciones episódicas. Quien no estará son algunos de los intérpretes que en su momento tuvieron mucho peso en las tramas, caso de Pablo Puyol (Pedro), Silvia Marty (Ingrid) y Raúl Peña (Jero). Es más, cabe recordar que ellos también formaron parte -junto a Erika Sanz- de la exitosa banda musical UPA Dance, surgida de la serie.

Su ausencia en este reencuentro se debe, según los responsables de UPA Next, a que no había hueco suficiente para todos. "Hicimos un análisis y con tantos personajes teníamos que buscar la alquimia perfecta. Tomamos decisiones después de reflexionar mucho en equipo, pero no hay ningún problema con ellos", señaló en la presentación ante los medios el productor Javier Pons. A partir de aquí, confirmándose que no los veremos en esta continuación de Un paso adelante, nos hemos preguntado en qué momento actual están dichos artistas.

Pablo Puyol sigue muy ligado al mundo espectáculo y felizmente casado

"No me han llamado ni contactado. Me encantaría estar, pero no me quieren por alguna razón. Creo que lo bonito sería saber qué les ha pasado a esos cuatro o cinco personajes principales de la serie", se lamentaba el actor, cantante y bailarín malagueño cuando le preguntaban hace un año por el regreso de UPA. A pesar de la decepción, Pablo Puyol puede presumir de seguir estando en la brecha en lo que a trabajo se refiere.

Hasta hace muy poco ha trabajado para el serial policíaco Servir y Proteger de TVE en la friolera de 320 episodios, mientras que próximamente representará su obra teatral Un secreto a voces en Madrid durante la mayor parte del verano. En el plano personal, atraviesa por un momento muy dulce después de contraer matrimonio el pasado verano con la actriz Beatriz Mur, a quien conoció durante el casting del musical A Chorus Line.

Silvia Marty también sigue al pie del cañón

A la actriz barcelonesa la hemos visto recientemente en la exitosa comedia de Netflix, Machos Alfa, de los creadores de La que se avecina, Alberto y Laura Caballero. Anteriormente, estuvo en más de 150 capítulos de la ficción diaria de época Acacias 38 en Televisión Española, mientras que también ha participado en el drama Desaparecidos de Mediaset. Invitada hasta en cuatro ocasiones a Pasapalabra, presentó incluso su propio programa en Canal Cocina. En el plano sentimental, siempre se le ha relacionado con el también actor Bartolomé Santana (Física o Química).

A Raúl Peña tampoco le sigue faltando trabajo en televisión

El intérprete madrileño es un fijo de los repartos de muchas producciones en nuestro país, este pasado invierno formando parte de la serie Escándalo: retrato de una obsesión (Telecinco). También está en la ficción humorística El pueblo (Prime Video-Mediaset) y hace poco lo vimos en la bélica Fuerza de paz (La 1). Sin olvidarnos, por supuesto, de sus nada menos que 1.400 episodios para la recordada El Secreto de Puente Viejo. En lo personal, se dijo que tenía algo más que una bonita amistad con la meteoróloga de Antena 3, Mercedes Martín.

Por último, reseñar que hubo otro buen puñado de actores y actrices que dejaron su impronta en Un paso adelante y no están en UPA Next, como por ejemplo Natalia Millán (Adela), gran dama de la escena mucho más allá de esta serie; o conocidas caras caso de Dafne Fernández (Marta), Beatriz Rico (Diana), Asier Etxeandia (Beni), Toni Acosta (JJ), Alfonso Lara (Juan), Esther Arroyo (Irene), Yotuel Romero (Pavel), pareja en la vida real de Beatriz Luego; así como el recordado Pedro Peña (Antonio), quien también diera vida al abuelo Manolo en Médico de familia.

