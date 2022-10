Beatriz Luengo y Yotuel Romero muestran emocionados su visita a la Casa Blanca

Beatriz Luengo y Yotuel Romero han viajado esta semana hasta Washington D.C por un motivo muy especial. La pareja ha estado ni más ni menos que en la mismísima Casa Blanca visitando al presidente Joe Biden. Ambos han compartido una bonita fotografía donde aparecen posando muy elegantes a las puertas del Despacho Oval. Yotuel, aparte de músico y actor, está muy comprometido con su ciudad natal, Cuba, y utiliza sus plataformas para dar visibilidad a los problemas que sufre el pueblo cubano. El artista escribió junto a Beatriz Patria y Vida, una canción protesta que habla de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. La canción ha dado la vuelta al mundo, ganó dos premios Grammys latinos y llegó hasta oídos de Joe Biden, que ha querido invitarle para agradecerle su labor y compromiso con la causa.

El marido de Beatriz Luengo ha aprovechado estas visitas para conversar con Biden sobre el conflicto cubano e incluso ha tenido la oportunidad de enseñarle cómo están las circunstancias allí a través de su teléfono móvil. Así mismo lo contaba él en sus redes sociales: “Mi Pueblo no está solo. Somos muchos los que sumamos nuestro granito de arena desde donde humildemente podemos. Yo no soy político ni tengo un cargo público. Solo soy músico. Pero soy CUBANO y allí donde me pare agarraré mi celular y le mostraré a quien haga falta todo lo que está pasando en Cuba. Si conseguiré algo? No lo sé. Pero sigan mandando con sus celulares lo que pasa en la isla que desde aquí lo moveremos al infinito y más allá. Gracias whitehouse, potus por invitarnos. Soy el negrito que ayer agotó la batería de su celular y el de su mujer en enseñarles lo que está sufriendo mi Cuba”.

Beatriz Luengo ha contado que la primera vez que recibieron la invitación para ir a la Casa Blanca, fue ella quien abrió la carta muy sorprendida: “Salí a recoger las cartas del buzón como cualquier día y de repente me encontré una carta de La Casa Blanca con un sello y pensé que era una broma”. La actriz también explicaba que su marido acudió al primer encuentro con Biden como un ciudadano cubano más a contar lo que estaba pasando y que el presidente se mostró muy cercano grabando un documental sobre todo lo que ha generado la canción y es cuando estan empezando a ser conscientes de lo importante que ha sido.

Beatriz y Yotuel se conocieron hace casi 20 años en la mítica serie Un paso adelante -de la que ahora se está grabando una segunda parte-. Enseguida surgió el amor y comenzaron una relación. La pareja se casaba en 2008 en una discreta ceremonia en Las Vegas y el año pasado renovaron los votos en una segunda boda en el mismo lugar. En 2015 dieron la bienvenida a su primer hijo, D'angelo, de cinco años, y a principios de 2021 ampliaban la familia con la llegada de Zoe, de un año. Ambos compaginan su vida profesional con la personal y están muy involucrados en los proyectos del otro, tanto que cada vez es más habitual verles trabajando en algo juntos.